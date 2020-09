Duplice omicidio Lecce, cosa si sa sulla morte di Eleonora e Daniele

La coppia è stata uccisa a coltellate lo scorso 21 settembre all’interno del palazzo dove il 33enne e la compagna 30enne convivevano da poco. Secondo l’autopsia, il killer avrebbe inferto diverse coltellate ai due giovani con ferocia e insistenza. Il 28 settembre per l'assassinio è stato fermato un 21enne, ex coinquilino delle vittime: per i pm avrebbe pianificato tutto nei minimi dettagli. Ancora non chiaro il movente