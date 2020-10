Fidanzati uccisi, il killer al gip: arrabbiato dopo delusione d'amore

Antonio De Marco non ha spiegato il movente che lo ha spinto a uccidere i suoi due ex coinquilini Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Da quanto dichiarato però, una recente delusione d’amore, avrebbe contribuito a scatenare la sua rabbia

Non ha spiegato il movente del delitto, nell'interrogatorio davanti al gip, Antonio De Marco assassino reo confesso dei suoi due ex coinquilini Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Da quanto dichiarato però, una recente delusione d’amore, avrebbe contribuito a scatenare la sua rabbia.

La rabbia per una delusione d'amore

Al giudice, che gli chiedeva se avesse avuto di recente una delusione amorosa o un amore non corrisposto, infatti, De Martino ha risposto: "Sì, un paio di mesi fa qui a Lecce. Una compagna di corso. Non ci sono uscito, ci frequentavamo nell'ambito universitario, ma lei mi ha detto che dovevano restare amici". Alla domanda del gip se l'essere stato in qualche modo respinto possa essere stato un "ingrediente della tua rabbia", sfociata nell'omicidio, De Marco ha risposto di sì.