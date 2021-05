Fidanzati uccisi a Lecce, gli scritti di De Marco: "Nessuno mi ama"

Il contenuto del diario

Fidanzati uccisi a Lecce, perizia: omicida in grado di intendere

Dopo il deposito degli esiti della prima perizia, i legali avevano infatti ritenuto che si dovesse approfondire per comprendere in che condizioni psichiche De Marco sia arrivato ad uccidere i due fidanzati. Sotto la lente, nel supplemento di perizia, finiranno gli scritti in carcere e alcune parti del diario del ragazzo trovati dalla difesa nell'abitazione di via Fleming in cui De Marco viveva dopo aver lasciato l'abitazione di via Montello condivisa con le due vittime. Si tratta di un quaderno dove il 21enne ha scritto la genesi del delitto e alcune pagine dattiloscritte di un romanzo a cui stava lavorando dal titolo "Vendetta", il cui protagonista aveva come obiettivo quello di provocare la sofferenza e la morte degli altri. “Ucciderò ancora. Non è colpa mia se nessuno mi ama” si leggerebbe nel diario di De Marco dove, già nel mese di agosto, avrebbe preannunciato di voler uccidere De Santis.