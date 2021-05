Fidanzati uccisi a Lecce, perizia: omicida in grado di intendere

Antonio De Marco, l'omicida reo confesso dell’arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, è perfettamente in grado di intendere e volere nonché capace di stare in giudizio: lo ha stabilito la perizia che sarà esaminata nell'udienza del processo programmata per il 18 maggio. Lo studente 21enne di Scienze infermieristiche ha detto di aver ucciso la coppia, la sera del 21 settembre 2020, perché "erano felici"