Fidanzati uccisi a Lecce, ergastolo per Antonio De Marco

È stato condannato all'ergastolo Antonio De Marco, il giovane studente reo confesso dell'omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis, coppia di fidanzati leccese. I due sono stati uccisi la sera del 21 settembre 2020 nella loro casa in via Montello, che per mesi avevano condiviso con l'assassino. La sentenza è stata pronunciata dai giudici della Corte d'Assise di Lecce. Per De Marco non è stato disposto l'isolamento diurno per un anno, come invece aveva chiesto la Procura.