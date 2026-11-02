Incidente elicottero Bosnia, oggi in Italia le salme dei 4 militari

In tarda mattinata un aereo militare riporterà a Ciampino i corpi dei sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e degli appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci, morti giovedì scorso nello schianto di un elicottero Chinook in Bosnia, durante una missione nell'ambito dell'operazione Eufor Althea. In aeroporto ci saranno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto

Nella tarda mattinata, intorno alle ore 12, è previsto il rientro in Italia delle salme dei quattro militari morti giovedì scorso nello schianto di un elicottero Chinook in Bosnia , durante una missione nell'ambito dell' operazione Eufor Althea . L’aereo militare con a bordo i corpi dei sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e degli appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci, arriverà all'aeroporto di Ciampino. Ad attendere le salme la presidente del Consiglio Giorgia Meloni assieme al ministro della Difesa Guido Crosetto. Le bare saranno portate al Celio dove verrà allestita la camera ardente.

Le parole del superstite

Con l'aereo militare potrebbero tornare in Italia anche i feriti in grado di viaggiare. Invece dall'ospedale di Tuzla, dove è ricoverato per le ferite riportate nell'incidente, il tenente colonnello medico Flavio Favari, terzo componente del team Medevac della Cri e unico superstite della squadra sanitaria ha parlato e ha affermato che "è un miracolo che io sia ancora vivo. Ricordo solo che è stata questione di un secondo, di un impatto violentissimo".

Le indagini

In settimana dovrebbero svolgersi i funerali anche se non è escluso che le autorità giudiziarie possano disporre le autopsie. Complessivamente sono tre, compresa quella delle autorità bosniache, le indagini avviate sull'incidente che ha causato anche il ferimento di undici persone che erano a bordo del velivolo. A Roma risultano aperti due procedimenti, entrambi contro ignoti. La procura militare procede per il reato militare di perdita colposa, mentre la procura ordinaria ipotizza i reati di disastro e omicidio colposo. L'attività investigativa si concentrerà in particolare sugli accertamenti tecnici sui rottami del Chinook e sull'analisi della scatola nera, elementi considerati fondamentali per ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti allo schianto. Gli uffici giudiziari italiani lavoreranno in stretta collaborazione con la commissione di esperti inviata dalla Difesa in Bosnia per effettuare una serie di rilievi tecnici e ascoltare testimoni, a cominciare dai piloti dell'elicottero.