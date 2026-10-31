Va anche considerato che i due piloti hanno svolto un lungo addestramento per guidare un mezzo così complesso. E veterani del Chinook riferiscono che "se non fossero stati pronti e bravi avremmo avuto 15 morti". Infatti "sono riusciti ad impattare quasi livellati, se lo avessero fatto di testa o di coda la velocità verticale sarebbe stata superiore e sarebbero probabilmente morti tutti".