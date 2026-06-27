Pride 2026, i cortei per le strade di Milano e Napoli. FOTO

"Corpi in Rivolta, in lotta per i diritti" è lo slogan scelto per la 25esima edizione del Pride a Milano, dove a sorpresa è arrivata anche la leader Pd Elly Schlein. A Napoli invece la frase "La libertà non si corregge" celebra i trent’anni del Gay Pride del 1996, il primo tenutosi in una città del Sud Italia. Alla partenza della sfilata in Porta Capuana, con arrivo a piazza Dante, erano presenti anche il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della Campania Roberto Fico