Budapest Pride, in 25mila sfilano nel primo corteo post-Orban. FOTO

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Budapest Pride 2026, in 25mila sfilano nel primo corteo post-Orban. FOTO

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Si è tenuta oggi in Ungheria la 31esima edizione dell’evento che celebra la comunità Lgbtqia+, la prima dalla fine del governo di Viktor Orban. Il nuovo premier Magyar: "Tutti hanno il diritto di raduno che noi garantiamo", ma nessun membro dell'esecutivo ha partecipato

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