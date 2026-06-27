Dalle parrochie ai Pride, il nuovo cammino dei cattolici LGBTQIA+

“La Chiesa cattolica è una realtà molto frammentata: nella stessa città si possono trovare parrocchie inclusive e altre escludenti. Ma Papa Francesco ha iniziato un cammino di apertura che si è spostato nelle diocesi”, racconta il presidente della Tenda di Gionata, associazione che da anni si batte per una maggiore inclusione dei fedeli. "Il Pride? Molti genitori partecipano con noi per chiedere alla Chiesa di riconoscere i propri figli”