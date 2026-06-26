Giornata Orgoglio LGBT, gli eventi in Italia questa settimana

Il 28 giugno coincide con l’anniversario dei moti di Stonewall, la rivolta scoppiata nel 1969 allo Stonewall Inn, uno dei principali luoghi di ritrovo della comunità LGBTQIA+ nel West Village di New York. Ancora oggi rappresenta una data simbolica che chiude il mese del Pride
Il 28 giugno rappresenta una data storica e simbolica per tutte la comunità LGBTQIA+: coincide infatti con l’anniversario dei moti di Stonewall, la rivolta scoppiata nel 1969 allo Stonewall Inn, uno dei principali luoghi di ritrovo della comunità LGBTQIA+ nel West Village di New York, in risposta alle continue retate della polizia. Stonewall segnò una svolta storica: una comunità relegata ai margini iniziò a rivendicare pubblicamente diritti e uguaglianza. Quella notte non cambiò solo la vita di una comunità: diede origine a uno dei più importanti movimenti per i diritti civili dell'età contemporanea. Un anno dopo, il 28 giugno 1970, New York ospitò il primo Pride moderno della storia. E da allora ogni 28 giugno si celebra la giornata dell'Orgoglio Gay e in tutto il mese di giugno nel mondo si festeggia il Pride Month, il mese del Pride, manifestazione nata per celebrare la cultura e i diritti della comunità omosessuale e LGBTQIA+.
Gli eventi del 27 e 28 giugno
Il weekend del 27 e 28 giugno è il cuore del Pride Month in Italia. Due giornate che, in molte città, concentrano cortei, manifestazioni e appuntamenti culturali dedicati alla Giornata internazionale dell’orgoglio LGBTQIA+. Il 27 giugno è la data dei grandi cortei. A Milano si tiene la parata principale del Milano Pride, con migliaia di persone attese lungo il percorso che attraversa il centro città fino all’Arco della Pace, accompagnata da una settimana di eventi diffusi tra dibattiti, musica e iniziative culturali.
Sempre sabato 27 anche Napoli scende in piazza con il suo Pride, che nel 2026 segna i 30 anni dal primo corteo cittadino, mentre a Catania, Verona e in altre città italiane sono previste manifestazioni inserite nel circuito nazionale dell’Onda Pride.
Il 28 giugno è invece la Giornata internazionale dell’orgoglio LGBTQIA+. Non una singola parata, ma una data simbolica che chiude il mese del Pride.
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La manifestazione ha festeggiato i suoi vent'anni con una sfilata partita dal Parco del Valentino. Fra gli ospiti anche Ambra Angiolini e la figlia Jolanda Renga. Presente il sindaco Stefano Lo Russo: 'È molto importante scendere in piazza a manifestare in un momento in cui, anziché fare dei passi in avanti, molti stanno provando a fare in modo che ci siano dei passi indietro'. Per gli organizzatori i partecipanti sono stati più di 160mila