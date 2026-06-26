Giornata Orgoglio LGBT, gli eventi in Italia questa settimana

Il 28 giugno rappresenta una data storica e simbolica per tutte la comunità LGBTQIA+: coincide infatti con l’anniversario dei moti di Stonewall, la rivolta scoppiata nel 1969 allo Stonewall Inn, uno dei principali luoghi di ritrovo della comunità LGBTQIA+ nel West Village di New York, in risposta alle continue retate della polizia. Stonewall segnò una svolta storica: una comunità relegata ai margini iniziò a rivendicare pubblicamente diritti e uguaglianza. Quella notte non cambiò solo la vita di una comunità: diede origine a uno dei più importanti movimenti per i diritti civili dell'età contemporanea. Un anno dopo, il 28 giugno 1970, New York ospitò il primo Pride moderno della storia. E da allora ogni 28 giugno si celebra la giornata dell'Orgoglio Gay e in tutto il mese di giugno nel mondo si festeggia il Pride Month, il mese del Pride, manifestazione nata per celebrare la cultura e i diritti della comunità omosessuale e LGBTQIA+.