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Milano Pride 2026: programma, percorso corteo e strade chiuse

Cronaca
©Ansa

"Corpi in Rivolta, in lotta per i diritti" è il tema della 25esima edizione di Milano Pride, che si per conclude sabato 27 giugno con la parata e l'evento finale all'Arco della Pace. Il percorso 

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'Corpi in Rivolta, in lotta per i diritti' è il tema della 25esima edizione di Milano Pride, che per tutto il mese di giugno ha animato la città con oltre cento eventi e iniziative, per concludersi sabato 27 con la parata e l'evento finale all'Arco della Pace.
Il tema scelto richiama la preoccupazione ad un "clima di discriminazione crescente", come sottolineano gli organizzatori, Arcigay e coordinamento delle associazioni arcobaleno. "Scendere in piazza è un gesto più che mai necessario per rivendicare dignità, diritti e libertà per tutti. E invitiamo l'intera città a fare un passo avanti", ha spiegato Alice Redaelli, presidente di Cig Arcigay Milano. Il Milano Pride come ogni anno è patrocinato dal Comune. "Il 27 giugno questi 'corpi in rivolta' sfileranno coraggiosamente per i diritti ancora negati, contro ogni forma di discriminazione e per riaffermare l'importanza dell'autodeterminazione", ha sottolineato l'assessore al Welfare del Comune Lamberto Bertolè.

Attesi 350 mila partecipanti 

Sabato 27 giugno si terrà l'evento di chiusura con la parata a cui sono attesi circa 350 mila  partecipanti.  Il corteo partirà da via Vittor Pisani, per concludersi all'Arco della Pace dove dal palco si terranno i discorsi istituzionali e poi la festa per tutti, con cantanti e musica. Sul palco ci saranno, tra gli altri, Ditonellapiaga, Arisa, Anna Tatangelo, Joel Luego, Orietta Berti + Il Rosso, Paola Turci, Aiello. 

Il percorso 

Partenza da via Pisani davanti alla Stazione Centrale, direzione Arco della Pace. Qui si terrà il grande evento finale: voce alle associazioni LGBTQIA+ e le loro rivendicazioni, con attivisti di tutto il mondo e i saluti delle istituzioni. A seguire la festa pubblica in piazza.

  • Ore 15:30
    Concentramento in Via Vittorio Pisani, davanti a Stazione Centrale

  • Ore 16:00
    Partenza del corteo da piazza Repubblica, lungo Viale Liberazione

  • Ore 18:30
    La Parata a piedi arriva in Arco Della Pace

  • dalle 18:30 Alle 1:00
    In Arco Della Pace grande evento finale e festa pubblica

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