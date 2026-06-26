Milano Pride 2026: programma, percorso corteo e strade chiuse

'Corpi in Rivolta, in lotta per i diritti' è il tema della 25esima edizione di Milano Pride, che per tutto il mese di giugno ha animato la città con oltre cento eventi e iniziative, per concludersi sabato 27 con la parata e l'evento finale all'Arco della Pace.

Il tema scelto richiama la preoccupazione ad un "clima di discriminazione crescente", come sottolineano gli organizzatori, Arcigay e coordinamento delle associazioni arcobaleno. "Scendere in piazza è un gesto più che mai necessario per rivendicare dignità, diritti e libertà per tutti. E invitiamo l'intera città a fare un passo avanti", ha spiegato Alice Redaelli, presidente di Cig Arcigay Milano. Il Milano Pride come ogni anno è patrocinato dal Comune. "Il 27 giugno questi 'corpi in rivolta' sfileranno coraggiosamente per i diritti ancora negati, contro ogni forma di discriminazione e per riaffermare l'importanza dell'autodeterminazione", ha sottolineato l'assessore al Welfare del Comune Lamberto Bertolè.

Attesi 350 mila partecipanti

Sabato 27 giugno si terrà l'evento di chiusura con la parata a cui sono attesi circa 350 mila partecipanti. Il corteo partirà da via Vittor Pisani, per concludersi all'Arco della Pace dove dal palco si terranno i discorsi istituzionali e poi la festa per tutti, con cantanti e musica. Sul palco ci saranno, tra gli altri, Ditonellapiaga, Arisa, Anna Tatangelo, Joel Luego, Orietta Berti + Il Rosso, Paola Turci, Aiello.