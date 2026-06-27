Perché il coming out di un figlio è ancora oggi una questione aperta

Il delitto di Camaiore riapre il dibattito sull’omofobia, ma prima delle sentenze occorre distinguere i fatti dalle ipotesi. Oltre il caso giudiziario, resta una domanda: da dove nasce il rifiuto dell’alterità? E abbiamo responsabilità in quanto società? “Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda