Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Caso Nicole Minetti. La Procura generale di Milano si è espressa sulla grazia alla Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento di clemenza all'ex consigliera regionale della Lombardia, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel caso Ruby e a 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda. Le risultanze delle verifiche sono state trasmesse al Ministero della Giustizia, confermando il quadro probatorio già acquisito.

Tornano i riflettori sul Pandoro Gate. In un’intervista a Burnout Podcast, condotto da Selvaggia Lucarelli, uno dei diretti interessati ha rotto il silenzio sulla vicenda anche giudiziaria che si è chiusa lo scorso gennaio con il proscioglimento dei tre imputati dall’accusa di truffa aggravata: la stessa Chiara Ferragni, il presidente di Cerealitalia Francesco Cannillo e Francesco Maria Damato.

Notizie dall’estero. Il 3 giugno, nel giorno in cui a San Pietroburgo si apriva il Forum Economico internazionale voluto da Vladimir Putin, i droni di Kiev hanno colpito un bersaglio alle porte della città. Il presidente ucraino Zelensky su Telegram: "Dalla nostra frontiera statale a questo obiettivo dell'industria petrolifera russa, che lavora per la guerra, ci sono circa 1.100 chilometri. Gloria all'Ucraina”.

Lo sport. L’Italia Under 21 ha vinto 1-0 contro la selezione di Lussemburgo alla sua prima amichevole. Gli Azzurri, reduci dalla terza mancata qualificazione ai Mondiali consecutiva e con una formazione composta quasi esclusivamente da giovani promesse, si sono imposti in trasferta grazie alla rete siglata da Pio Esposito all’inizio della ripresa. Il prossimo impegno per la Nazionale sarà domenica 7 giugno contro la Grecia.

Gli appassionati di tennis, invece, hanno potuto gustarsi una grande settimana culminata con due italiani nella semifinale del Roland Garros 2026 .

In tema di motori, la scuderia di Maranello ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale dell’accordo tra la Ferrari e un noto pilota di Formula 1.

Lo spettacolo. Tiziano Ferro ha dato il via al nuovo tour con il concerto allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. L’artista sarà in concerto in molte altre città italiane: Torino, MIlano, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e infine Messina con lo show conclusivo in scena allo stadio San Filippo. Venduti più di 400.000 biglietti.

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