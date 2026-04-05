Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24
I tagli al carburante, con i voli a rischio, insieme alla situazione in Medio Oriente dominano le aperture dei principali quotidiani. C'è anche l'appello dell'Italia e di altri Paesi all'Ue per tassare gli extraprofitti. Spazio al viaggio della missione Artemis II verso la Luna e ai possibili nomi per la panchina della Nazionale di calcio
- “Carburante, voli a rischio”, è il titolo d’apertura. Ancora: “Meloni nel Golfo: qui per tutelare l’Italia. L’Iran respinge l’ultimatum di Trump”. Nella foto al centro: “Lo spettacolo della Terra: ecco l’aurora nelle foto degli astronauti”.
- Il titolo d’apertura è: “Aerei, tagli al carburante”. Ancora: “Negli scali di Linate, Bologna, Treviso e Venezia rifornimenti razionati. Voli a rischio e caro biglietti. Meloni: energia insufficiente se il quadro peggiora. Giorgetti alla Ue: tassare extraprofitti da petrolio”. In basso: “Hormuz, ultimatum Usa: riaprire entro due giorni”.
- “Energia, appello alla Ue: ‘Tassi gli extraprofitti’”, è l’apertura. Ancora: “L’Italia scrive con altri 4. Nuovo ultimatum Usa: l’Iran si arrenda o scatenerò l’inferno”. Nella foto al centro: “Fuga da Betlemme”. Di lato: “Rebus primarie. Schlein favorita se con Conte è sfida solo a due”.
- “Hormuz, caos carburante”, è il titolo d’apertura. Nella foto centrale, spazio al calcio: “Lazio in letargo, Noslin la salva”. Accanto: “Identità digitale a 14 anni, verso la stretta sui social”.
- Foto centrale dedicata all’Inter: “Lo scudo è Lautaro. Sale la febbre scudetto”. A lato: “L’Italia chiede il Conte”.
- “La finale di Pasqua“, è il titolo d’apertura sul big match Inter-Roma. Ancora: “Inter, rilancio o allarme. Roma a caccia del Como”.
- Apertura: “Il Mondiale della Juve. Spalletti: otto partite da non fallire per tornare in Champions”. In alto: “Da Pisa a Londra il futuro Toro”. In basso: “Sinner torna sulla terra: ‘Serve pazienza’”.
- “Chi guadagna sulla guerra”, è il titolo centrale. In alto: “La rete degli imam”. In basso: “Ultimatum Trump all’Iran”. Spazio anche a: “Tensione sulla tassa ai big dell’energia”.
- L’apertura: “Aerei e carburante, primi possibili tagli”. In basso: “Energia, l’Italia con altri quattro Paesi chiede tassa Ue sugli extraprofitti”.
- Titolo centrale: “Aeroporti senza benzina. Iniziato il razionamento”. Ancora: “Meloni nel Golfo. Passerella e promesse di armi agli alleati di Usa e Israele”.
- “Così la sinistra si ingolfa a Hormuz”, è l’apertura. Ancora: “Bilancio del blitz nel Golfo”. Al centro: “Primarie e alleati: Conte sulla Luna”.
- Apertura: “Iran, Trump come un disco rotto. Meloni: ‘In Italia energia a rischio’”. Più in basso: “Primarie o no? Non facciamo i soliti errori”. E: “Urne e scandali FdI, si è spezzato il filo di Arianna”.
- “Le tenebre, la luce”, è il titolo d’apertura. Ancora: “È Pasqua: la risurrezione apre uno squarcio in un tempo segnato dai conflitti e dalle guerre”.
- “Meloni: ‘Riaprire Hormuz’. E Trump minaccia l’inferno”, è il titolo d’apertura. Nella foto centrale: “Pianeta Terra”.
- “Salvate il soldato Trump”, è il titolo d’apertura. Sotto: “Meloni dal Golfo vede gli extraprofitti”.