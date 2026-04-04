Serie A, vincono Sassuolo e Fiorentina. Lazio-Parma 1-1. HIGHLIGHTS

Ha preso il via con tre partite la 31^ giornata di campionato. Al Mapei Stadium i padroni di casa vincono in rimonta contro il Cagliari grazie ai gol di Garcia e Pinamonti. L'Hellas Verona perde in casa con i Viola: rete di Fagioli all'82'. All'Olimpico segna Delprato e risponde Noslin

Si è aperta con tre partite la 31^ giornata di Serie A. Sassuolo-Cagliari è finita 2-1, mentre Verona-Fiorentina 0-1. Pareggio invece per Lazio-Parma, terminata 1-1 ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Domenica si torna in campo con Cremonese-Bologna (ore 15), Pisa-Torino (ore 18) e Inter-Roma (ore 20.45). Il turno si chiude lunedì 6 aprile con Udinese-Como alle 12.30, Lecce-Atalanta alle 15, Juventus-Genoa alle 18 e Napoli-Milan alle 20.45.

La cronaca di Verona-Fiorentina (GLI HIGHLIGHTS)

La Fiorentina prende subito una traversa al 4', poi doppia occasione per i padroni di casa con Bowie e Bernede. Insiste il Verona che arriva diverse volte alla conclusione, pericolosi anche Orban e Oyegoke. Chance per i Viola con Kean. Nella ripresa, dopo un inizio a ritmi più bassi, domina ancora l'Hellas che però non riesce a trovare il gol. Fagioli perde palla e rimane a terra, l'arbitro Guida ferma una potenziale azione pericolosa dell'Hellas. Poi la Viola riparte e dal limite Fagioli con l'aiuto del palo batte Montipò trovando il gol del vantaggio all'82'. La tensione sale e su una punizione nata dall'ammonizione per simulazione del centrocampista viola nasce una rissa che porta ai rossi per Suslov e Gudmundsson.

Il tabellino di Verona-Fiorentina 0-1

82' Fagioli

VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson (44'st Mosquera), Edmundsson, Frese, Oyegoke (30'st Bradaric), Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (30'st Suslov), Belghali, Bowie, Orban (21'st Sarr). All.: Sammarco

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Comuzzo (44'st Rugani), Pongracic, Ranieri, Gosens (30'st Balbo), Fabbian (13'st Piccoli), Fagioli (44'st Brescianini), Ndour, Harrison, Kean (30'st Fazzini), Gudmundsson. All.: Vanoli

Ammoniti: Gagliardini, Nelsson, Fagioli e Belghali

Espulsi: al 40'st Suslov e Gudmundsson per reciproche scorrettezze