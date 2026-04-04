Serie A, vincono Sassuolo e Fiorentina. Lazio-Parma 1-1. HIGHLIGHTS

Ha preso il via con tre partite la 31^ giornata di campionato. Al Mapei Stadium i padroni di casa vincono in rimonta contro il Cagliari grazie ai gol di Garcia e Pinamonti. L'Hellas Verona perde in casa con i Viola: rete di Fagioli all'82'. All'Olimpico segna Delprato e risponde Noslin
Si è aperta con tre partite la 31^ giornata di Serie A. Sassuolo-Cagliari è finita 2-1, mentre Verona-Fiorentina 0-1. Pareggio invece per Lazio-Parma, terminata 1-1 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domenica si torna in campo con Cremonese-Bologna (ore 15), Pisa-Torino (ore 18) e Inter-Roma (ore 20.45). Il turno si chiude lunedì 6 aprile con Udinese-Como alle 12.30, Lecce-Atalanta alle 15, Juventus-Genoa alle 18 e Napoli-Milan alle 20.45.
La cronaca di Lazio-Parma (GLI HIGHLIGHTS)
Al 15' la sblocca il Parma con Delprato. Isaksen spreca in area, Motta nega il raddoppio a Valeri. Nella ripresa ci prova Dele-Bashiru, poi Suzuki dice no a Taylor e Lazzari. Al 77' i padroni di casa trovano il pareggio con una rete di Noslin.
Il tabellino di Lazio-Parma 1-1
15' Delprato (P), 77' Noslin (L)
LAZIO (4-3-3): Motta, Marusic (13' st Lazzari), Romagnoli, Provstgaard Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen (13' st Cancellieri), Maldini (20' st Dia), Pedro (13' st Noslin). All.: Sarri
PARMA (5-3-2): Suzuki, Britschgi (47' st Carboni), Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè (35' st Ordonez), Keita (47' st Sorensen), Nicolussi Caviglia (26' st Estevez); Strefezza (35' st Oristanio), Pellegrino. All.: Cuesta
Ammoniti: Strefezza e Pellegrino per gioco falloso, Noslin per proteste
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La cronaca di Verona-Fiorentina (GLI HIGHLIGHTS)
La Fiorentina prende subito una traversa al 4', poi doppia occasione per i padroni di casa con Bowie e Bernede. Insiste il Verona che arriva diverse volte alla conclusione, pericolosi anche Orban e Oyegoke. Chance per i Viola con Kean. Nella ripresa, dopo un inizio a ritmi più bassi, domina ancora l'Hellas che però non riesce a trovare il gol. Fagioli perde palla e rimane a terra, l'arbitro Guida ferma una potenziale azione pericolosa dell'Hellas. Poi la Viola riparte e dal limite Fagioli con l'aiuto del palo batte Montipò trovando il gol del vantaggio all'82'. La tensione sale e su una punizione nata dall'ammonizione per simulazione del centrocampista viola nasce una rissa che porta ai rossi per Suslov e Gudmundsson.
Il tabellino di Verona-Fiorentina 0-1
82' Fagioli
VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson (44'st Mosquera), Edmundsson, Frese, Oyegoke (30'st Bradaric), Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (30'st Suslov), Belghali, Bowie, Orban (21'st Sarr). All.: Sammarco
FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Comuzzo (44'st Rugani), Pongracic, Ranieri, Gosens (30'st Balbo), Fabbian (13'st Piccoli), Fagioli (44'st Brescianini), Ndour, Harrison, Kean (30'st Fazzini), Gudmundsson. All.: Vanoli
Ammoniti: Gagliardini, Nelsson, Fagioli e Belghali
Espulsi: al 40'st Suslov e Gudmundsson per reciproche scorrettezze
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La cronaca di Sassuolo-Cagliari (GLI HIGHLIGHTS)
Al Mapei Stadium subito occasione per il Cagliari con Adopo. Il Sassuolo risponde con un tiro pericoloso di Thorstvedt. Doppia chance per Esposito, poi arriva un rigore per i sardi per un fallo di mano di Idzes: tira Esposito e non sbaglia. Al 34' rossoblù vicini al raddoppio, i padroni di casa ci provano con Laurienté. Nella ripresa il Sassuolo trova subito il pareggio con una rete di Garcia. Cagliari pericoloso con Deiola. Al 70' annullato un gol di Lipani per fuorigioco. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio neroverde: segna Pinamonti. Al 93' grande occasione per Obert che, da posizione defilata, non centra la porta.
Il tabellino di Sassuolo-Cagliari 2-1
30' Rig Esposito (C), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)
SASSUOLO (4-2-3-1): Muric, Walukiewiz, Romagna (14' st Coulibaly), Idzes, Garcia, Thorstvedt, Konè (24' st Lipani), Berardi, Volpato (14' st Matic), Laurientè (24' st Bakola), Pinamonti (37' st Nzola). All.: Grosso
CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Zé Pedro (38' st Kilicsoy), Mina, Rodriguez, Adopo (44' st Zappa), Deiola, Gaetano (30' st Sulemana), Palestra, Obert, Folorunsho (30' st Borrelli), Esposito (44' st Mendy). All.: Pisacane
Ammonito: Pinamonti
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