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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24

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Sulle prime pagine dei quotidiani oggi trova ampio spazio il viaggio della premier Giorgia Meloni nel Golfo, così come i dati sull’andamento dell’economia italiana. Due aerei americani sono stati abbattuti in Iran, e si cerca ancora uno dei piloti. Dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, anche Rino Gattuso lascia la Nazionale

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