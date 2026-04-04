Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24
Sulle prime pagine dei quotidiani oggi trova ampio spazio il viaggio della premier Giorgia Meloni nel Golfo, così come i dati sull’andamento dell’economia italiana. Due aerei americani sono stati abbattuti in Iran, e si cerca ancora uno dei piloti. Dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, anche Rino Gattuso lascia la Nazionale
- In primo piano la crisi innescata dalla guerra in Iran: “Choc energia, Meloni vola nel Golfo”. Spazio anche per le operazioni belliche: “Colpiti due aerei Usa. Salvato un pilota, il secondo è disperso”. E dopo la mancata qualificazione al terzo Mondiale consecutivo, “Anche Gattuso lascia la Nazionale, ‘dolore nel cuore’ “.
- I danni economici causati dalla guerra in Iran sono in apertura: “Allarme di Bankitalia, rischio crescita zero”. A seguire “Meloni a sorpresa nel Golfo, ‘servono scorte di energia’. Spazio poi alle operazioni militari: “Abbattuto caccia Usa, salvo uno dei piloti. È mistero sull’altro”. E poi l’Italia che manca l’accesso al Mondiale: “Gattuso lascia la Nazionale, il caso del supereremo”.
- In apertura la situazione economia del Paese, la tensione economica causata dalla guerra in Iran e dall’aumento dei costi dell’energia: “Deficit e Pil, allarme Italia”. Spazio poi a un’intervista allo storico Alessandro Barbero: “Sto con Gianburrasca”. Il Buongiorno di Mattia Feltri è invece dedicato a “Galletti e polpastrelli”.
- In primo piano la guerra in Iran: “Meloni riparte dal Golfo”. Spazio anche alle operazioni militari nell’area: “Iran, abbattuti jet Usa. Taglia sul pilota disperso”. Ribaltone in Figc dopo la manca qualificazione ai Mondiali: “Gattuso lascia. Per il futuro l’ipotesi Mancini”.
- “De Bruyne esclusivo, scudetto ci proviamo” è il titolo di apertura. Spazio anche al big match di domani tra Inter e Roma: “Dumfries e Ndicka gli uomini chiave di Chivu e Gas”. Lunedì poi appuntamento con la sfida Milan-Napoli: “Modric a mille. Mai così in forma, lancia il Milan per il gran finale”.
- In primo piano il ritorno di Lautaro Martinez: “Momento Toro. Inter per il +9. Roma, formula rischiatutto”. Lunedì appuntamento con il big match contro il Milan: “Bellezza Napoli: c’è l’oro dei Fab4”. Dall’altro lato “Milan, Nkunku sorpassa Leao”. Dopo il mancato accesso al Mondiale “Gattuso di dimette: ‘Grande dolore’”.
- “Spalletti, ‘bonus finiti’” è l’apertura odierna dedicata al tecnico della Juventus. Spazio anche alle manovre societarie sull’altra sponda del Po: “Cessione Toro, in azione c’è anche Fassone”. Dopo il fallimento della qualificazione ai prossimi Mondiali “Lascia pure Gattuso: ‘che dolore’”.
- In apertura c’è la missione della premier nell’area coinvolta dal conflitto: “Missione energia, Meloni taglia le accise e vola nel Golfo”. In una intervista al TG1 ha affermato: “Nato, dico a Trump che sbaglia. No a rimpasti e voto anticipato”. Spazio poi alle imminenti festività: “Vietano la Pasqua anche in Italia”.
- In primo piano la situazione economica dell’Italia: “Deroga al Patto Ue inevitabile”. Sul fronte internazionale “Blitz di Meloni nel Golfo per una soluzione su Hormuz e la sicurezza energetica”. Per quanto riguarda invece la situazione negli Stati Uniti: “Nuovi dazi Usa sulla farmaceutica, Europa al riparo”.
- “I libri di Lady Piantedosi venduti grazie ai prefetti” è il titolo di apertura odierno del Fatto Quotidiano. Spazio anche per la crisi energetica causata dalla guerra in Iran: “Ue: ‘Smart working e meno viaggi per tagliare in consumi’”.
- L’apertura è dedicata al viaggio della premier nelle zone interessate dal conflitto in Medio Oriente: “A tutto gas. Gorgia Prima leader europea nel Golfo”. Spazio anche alle tensioni nel centrosinistra: “Prodi affonda Giuseppi sulle primarie”.
- In primo piano la guerra in Medio Oriente: “L’Iran abbatte jet, smacco a Trump. Meloni corre in Arabia per la crisi”. Spazio anche al caso della giornalista vicina a Piantedosi: “Conte, il giallo della laurea alla Luiss”. Per quanto riguarda invece l’economia: “Flessibilità e occupazione. Fine di un mito”.
- “Giorgia s’è desta” è la notizia centrale odierna: “Meloni vola nel Golfo Persico: obiettivo sicurezza energetica. A Roma proroga il taglio delle accise e ci fa fare il pieno. E finalmente nomina il nuovo ministro del Turismo, Mazzi”.
- Il primo titolo è dedicato alla situazione negli Usa: “Trump è diventato il Re Mida al contrario di tutte le destre che speravano in lui. Un calvario in Europa, ma anche in Iran e sui dazi”. Spazio poi al viaggio della premier in Medio Oriente: “Meloni vola nel Golfo a caccia di energia e si allontana da Trump”.
- “Meloni in missione nel Golfo. ‘Avremo l’energia che serve’” è il titolo di apertura. Spazio poi alle operazioni militari nell’area. “L’Iran abbatte due jet Usa. Due piloti salvati e uno disperso”. Poi le festività pasquali: “Via Crucis in tempo di guerra. Il Papa: ‘Risponderete a Dio’”.
- “A precipizio” è la notizia centrale odierna, dedicata a quanto avvenuto in Medio Oriente: “L’Iran abbatte un F15 Usa, poi colpisce l’elicottero che cercava il pilota disperso”. Sul fronte interno invece: “Crisi in patria, Meloni si rifugia a Gedda”.