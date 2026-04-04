Nasa, Artemis II è a metà strada verso la Luna

"Siamo a metà strada", ha scritto la NASA sul X. "Al momento della pubblicazione di questo articolo - si legge - la missione Artemis II si trova circa a metà strada verso la Luna. Una volta giunti a destinazione, gli astronauti effettueranno un sorvolo lunare e raccoglieranno dati scientifici sulla superficie lunare"

I quattro astronauti della missione Artemis II sono ora a metà strada tra la Terra e la Luna e continuano ad avvicinarsi al satellite che orbiteranno attorno all'inizio della prossima settimana, un'impresa che non si realizzava da più di 50 anni. La sonda Orion che li trasporta ora si trova a più di 219.000 km dalla Terra e, secondo i dati della Nasa, dovrà percorrere altrettanti chilometri per raggiungere la Luna. "Siamo a metà strada," ha celebrato l'agenzia spaziale americana sui suoi social network. Gli americani Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman e il canadese Jeremy Hansen sono i primi a spingersi così lontano nello spazio dalla fine del programma Apollo nel 1972.