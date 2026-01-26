Frana a Niscemi, le foto delle case a ridosso della voragine

Offerte Sky
Frana a Niscemi, le foto impressionanti delle case a ridosso della voragine

A Niscemi una frana in continuo ampliamento ha portato all’evacuazione di circa mille persone e al trasferimento di trecento famiglie, con la chiusura di interi quartieri e delle principali strade provinciali. Interrotti i collegamenti con la statale Gela-Catania, mentre il Comune coordina le operazioni con Protezione civile e Prefettura

Funerali Valentino Garavani

