Ucraina, flash mob di +Europa alla prima della Scala a Milano

Oggi va in scena l’opera “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”, che inaugura la stagione lirica del Teatro alla Scala. Alcuni esponenti di +Europa hanno annunciato “un flash mob simbolico, volto a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e della classe dirigente sulla situazione in Ucraina. Il nostro gesto non vuole essere una critica all'arte o alla cultura, ma un monito alla libertà e alla democrazia in Europa minacciate dalla Russia di Putin, difese strenuamente dal popolo ucraino”
Il flash mob di +Europa
"In occasione della prestigiosa inaugurazione della stagione lirica del Teatro alla Scala, una delegazione di +Europa terrà un flash mob simbolico, volto a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e della classe dirigente sulla situazione in Ucraina. Il nostro gesto non vuole essere una critica all'arte o alla cultura, ma un monito alla libertà e alla democrazia in Europa minacciate dalla Russia di Putin, difese strenuamente dal popolo ucraino", hanno dichiarato Martina Scaccabarozzi, +Europa Milano, e Giulio Guastini, dell'assemblea nazionale +Europa. I due hanno aggiunto: "Rappresentiamo l'Europa dello stato di diritto, dalla parte dell'Ucraina e ci appelliamo all'Ue perché la crisi internazionale e le sfide economiche ci impongono un'accelerazione verso gli Stati federati d'Europa, per la difesa dei valori che mettono al centro la pace e la cooperazione internazionale. Aderisce il Movimento Federalista Europeo di Milano".
“I fantasmi della soppressione continuano ad aleggiare”
Infine, gli esponenti di +Europa hanno sottolineato: “‘La mia musica non è mai come appare, si nasconde’, affermava Shostakovich, una testimonianza bruciante del costo umano e artistico della tirannia. Nata nell'ombra della Russia di Stalin, un regime che considerava la libertà di espressione una minaccia mortale, quest'opera fu perseguitata, censurata e talvolta persino soppressa. La sua storia è intrisa della battaglia personale dell'autore contro un sistema che cercava di controllare il pensiero, la parola e la creatività stessa. Questa lotta non è confinata ai libri di storia. Oggi, in un panorama globale in rapida evoluzione, i fantasmi della soppressione continuano ad aleggiare. Dalla diffusione della disinformazione mirata che erode la fiducia nella verità, alla censura che imbavaglia voci dissenzienti, fino ai nuovi autoritarismi che minacciano i diritti civili e la libertà di stampa: la vigilanza è più cruciale che mai".
Lady Macbeth, cast e personaggi dell'opera della Prima della Scala
Si apre una nuova Stagione del Piermarini. Con la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly (alla sua 12esima - e ultima - inaugurazione) e con la regia di Vasily Barkhatov, va in scena l'opera di Dmitrij Šostakovič: la storia sconvolgente di Katerina L’vovna Izmajlova (Sara Jakubiak), donna capace di portare a termine tre omicidi per affermare il suo diritto di essere libera, di amare e di vivere la propria sessualità