Ucraina, flash mob di +Europa alla prima della Scala a Milano

Oggi va in scena l’opera “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk”, che inaugura la stagione lirica del Teatro alla Scala. Alcuni esponenti di +Europa hanno annunciato “un flash mob simbolico, volto a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e della classe dirigente sulla situazione in Ucraina. Il nostro gesto non vuole essere una critica all'arte o alla cultura, ma un monito alla libertà e alla democrazia in Europa minacciate dalla Russia di Putin, difese strenuamente dal popolo ucraino” ascolta articolo

Il partito +Europa ha annunciato un flash mob a Milano, davanti al Teatro alla Scala dove oggi va in scena la prima con Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, per richiamare l’attenzione sulla situazione in Ucraina e sulla guerra che il Paese sta combattendo contro la Russia (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA).

Il flash mob di +Europa "In occasione della prestigiosa inaugurazione della stagione lirica del Teatro alla Scala, una delegazione di +Europa terrà un flash mob simbolico, volto a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e della classe dirigente sulla situazione in Ucraina. Il nostro gesto non vuole essere una critica all'arte o alla cultura, ma un monito alla libertà e alla democrazia in Europa minacciate dalla Russia di Putin, difese strenuamente dal popolo ucraino", hanno dichiarato Martina Scaccabarozzi, +Europa Milano, e Giulio Guastini, dell'assemblea nazionale +Europa. I due hanno aggiunto: "Rappresentiamo l'Europa dello stato di diritto, dalla parte dell'Ucraina e ci appelliamo all'Ue perché la crisi internazionale e le sfide economiche ci impongono un'accelerazione verso gli Stati federati d'Europa, per la difesa dei valori che mettono al centro la pace e la cooperazione internazionale. Aderisce il Movimento Federalista Europeo di Milano". Vedi anche Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv