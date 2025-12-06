Prima della Scala 2025 a Milano, cosa sapere e dove vederla in tv

Il 7 dicembre apre la stagione del Teatro alla Scala "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmítrij Šostakóvič. Un evento che sarà visibile in diretta tv ma anche in più di 30 luoghi della città di Milano grazie alla Prima Diffusa. L'opera, capolavoro del Novecento, ha alle sue spalle una lunga storia di censura per la dura critica sociale e l'esplicita sessualità che portava in scena



La Prima della Scala del 7 dicembre 2025 sarà trasmessa, come ogni anno, in diretta tv da Rai Cultura su Rai 1 a partire dalle 17.45. Ad inaugurare la stagione Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmítrij Šostakóvič con la direzione musicale del Maestro Riccardo Chailly e la regia di Vasily Barkhatov, un'opera che non ha mai aperto la stagione del Piermarini conosciuta anche per la sua storia segnata da lunghi periodi di censura. Per documentare lo spettacolo sono previste dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni posizionati nella buca d’orchestra e sul palcoscenico e 15 radiomicrofoni destinati ai solisti. Il gruppo di lavoro coinvolge 50 persone tra cameraman, tecnici audio e video e microfonisti. La regia televisiva è di Arnalda Canali, e la trasmissione sarà effettuata anche in formato 4K. L’opera sarà proposta in diretta su Rai Radio3, su Rai 1 HD canale 501, su Rai4K al canale 210 di Tivùsat e su RaiPlay, dove resterà visibile per 15 giorni dalla prima messa in onda.

Una diretta che include anche il contesto della serata La trasmissione con cui verrà proposta Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmítrij Šostakóvič è comprensiva di sottotitoli. Oltre allo spettacolo, verranno mostrati momenti legati alla Prima e alla presenza del pubblico. Su Rai 1 la conduzione è affidata a Milly Carlucci e Bruno Vespa, con gli interventi di Giorgia Cardinaletti dal foyer prima dell’inizio e durante l’intervallo, mentre la diretta radiofonica su Radio3 sarà seguita da Gaia Varon e Oreste Bossini. Approfondimento Prima della Scala, trama di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk

Il servizio di audiodescrizione Come accaduto nel 2024 con La forza del destino, anche questa serata sarà accompagnata dall’audiodescrizione in diretta, che offrirà agli spettatori ciechi e ipovedenti indicazioni su costumi, movimenti, aspetto dei personaggi, azioni non verbali, ambienti scenici e luci. Il servizio sarà disponibile anche per ciò che viene trasmesso prima dell’inizio e durante l’intervallo. L’audiodescrizione, prodotta da Rai Pubblica Utilità – Accessibilità, si attiva tramite il canale audio dedicato e può essere seguita anche su RaiPlay. Le immagini in Alta Definizione raggiungeranno le oltre 30 sedi aderenti all’iniziativa sociale “Prima Diffusa” del Comune di Milano e saranno mostrate anche sul maxischermo installato nell’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II. Approfondimento Scala, alla Prima Lady Macbeth. Sara Jakubiak: “Allacciate le cinture”