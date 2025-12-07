Ambrogini D’Oro 2025, la cerimonia di premiazione dei vincitori. FOTO

Ambrogini D’Oro 2025, a Milano la cerimonia di premiazione dei vincitori. FOTO
Al teatro Dal Verme si è tenuta la consegna della massima onorificenza concessa dal Comune a chi ha dato lustro alla città e si è speso per il bene della collettività. Sala: “Viviamo epoca di disimpegno, astensionismo è un segno”. Standing ovation per poliziotto Di Martino, che nel 2024 è stato accoltellato alla stazione di Lambrate dopo avere fermato un uomo che scagliava pietre. Nessuna contestazione al nucleo radiomobile dei carabinieri. Consigliere dei Verdi con maglietta di Ramy
- Al teatro Dal Verme di Milano si è tenuta questa mattina la cerimonia di consegna degli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza concessa dal Comune a chi ha dato lustro alla città.
- "Viviamo un'epoca difficile e incerta in cui sembra prevalere un senso di rassegnazione e disimpegno, che porta ad un distacco dalla realtà e dal suo impegno, per cercare di risolvere problemi”, ha sottolineato il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo discorso.
- Tra i premiati anche Christian Di Martino, il poliziotto che nel 2024 è stato accoltellato alla stazione di Lambrate dopo avere fermato un uomo che scagliava pietre contro treni e persone. A lui il teatro ha tributato una standing ovation e un grande applauso. "Sono emozionatissimo - ha detto - perché questo premio arriva dalla città in cui lavoro, dove ho dato il massimo per i cittadini, per cui faccio il mio dovere".
- Per il mondo sportivo invece, Palazzo Marino ha premiato Iliass Aouani, l’ingegnere maratoneta delle Fiamme Azzurre che ha regalato all’Italia la medaglia di bronzo ai mondiali di atletica.
- Un riconoscimento è andato anche al nucleo radiomobile dei carabinieri di Milano. Si temevano contestazioni perché è la sezione a cui appartengono i militari indagati nell'ambito della morte di Ramy Elgaml. Sala ha detto: “Ramy merita giustizia e la sua famiglia è esemplare. Per quanto riguarda le polemiche per la benemerenza, "lo capisco, però è un corpo che ha una storia importante. Si può anche sbagliare nella vita, però non bisogna dimenticare che alla fine metterci la faccia vuol dire tanto per la comunità oggi".
- Il capogruppo dei Verdi al Comune di Milano Tommaso Gorini, che fa parte della commissione che decide a chi assegnare gli Ambrogini, ha indossato sul palco della cerimonia delle civiche benemerenze una maglietta con il volto di Ramy, il ragazzo del quartiere Corvetto morto in seguito ad un inseguimento da parte dei carabinieri. Sulla maglietta anche la scritta 'Ramy Vive'. Ma la sua decisione, come ha spiegato lui stesso, non è in polemica con l'assegnazione dell'onorificenza al Nucleo radiomobile dei Carabinieri.
- Tra i premiati anche i rappresentanti di ResQ- People Saving People, Ong che salva i migranti in mare.
- Premiata anche la presentatrice Jo Squillo, creatrice della onlus Wall of Dolls, che sostiene le donne vittime di violenza.
- Tra chi ha ritirato il premio anche il giornalista Enrico Mentana, direttore del TG La7. Premiato anche un altro giornalista, il direttore de Il Sole 24 Ore, Fabio Tamburini.