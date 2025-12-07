Ambrogini D’Oro 2025, la cerimonia di premiazione dei vincitori. FOTO

Offerte Sky
Ambrogini D’Oro 2025, a Milano la cerimonia di premiazione dei vincitori. FOTO

Cronaca fotogallery
9 foto
©Ansa

Al teatro Dal Verme si è tenuta la consegna della massima onorificenza concessa dal Comune a chi ha dato lustro alla città e si è speso per il bene della collettività. Sala: “Viviamo epoca di disimpegno, astensionismo è un segno”. Standing ovation per poliziotto Di Martino, che nel 2024 è stato accoltellato alla stazione di Lambrate dopo avere fermato un uomo che scagliava pietre. Nessuna contestazione al nucleo radiomobile dei carabinieri. Consigliere dei Verdi con maglietta di Ramy

