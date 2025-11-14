Quest'anno si è scelto di premiare le presenze silenziose che si adoperano per il bene della città, piuttosto che personaggi famosi. Ogni anno vengono assegnati fino a un massimo di 15 medaglie d'oro e 20 attestati di benemerenza civica. La consegna avviene il 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio ascolta articolo

La Commissione per la concessione delle civiche benemerenze del Comune di Milano ha indicato i 42 nomi che saranno insigniti di riconoscimenti il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio. In particolare, saranno consegnate una grande medaglia d'oro, 6 medaglie d'oro alla memoria, 15 medaglie d'oro e 20 attestati di civica benemerenza.

Quindici Medaglie d’oro, sei alla memoria Tra le medaglie d'oro alla memoria sono state scelte le figure di Mario Fezzi, giuslavorista, e Annamaria Gatto, magistrato ed ex presidente del tribunale di Pavia. La grande medaglia d'oro sarà conferita al Fai - Fondo ambiente italiano. Tra le medaglie d'oro i giornalisti Enrico Mentana e Fabio Tamburini, il poliziotto Christian Di Martino e la cantante Jo Squillo. Tra gli attestati la Camera del Lavoro di Milano, il Comando Provinciale Carabinieri di Milano. Approfondimento Bernardini De Pace: "Se Ambrogino andrà a Flotilla restituirò il mio"

Una sola grande medaglia d’oro: al Fondo ambiente italiano Si è partiti da 280 candidature e ci sono volute quasi sei ore di discussione per definire la lista. La linea adottata è stata quella di premiare quelle presenze silenziose che si adoperano per il bene della città, piuttosto che personaggi famosi. A ricevere la massima onorificenza saranno i legali Guglielmo Maisto e Alessandro Maniaci. Per il mondo della medicina, ci sono la senologa Paola Martinoni, l’endocrinologo Vincenzo Cimino e il cardiochirurgo Claudio Russo. Presenti i manager Carlo Crocco, fondatore di Hublot, Roberto Leonelli, amministratore delegato di Publicis Groupe Italia, e Alessandro Del Bono, a capo di Mediolanum Farmaceutici.

Onorificenze e 20 attestati Per il mondo sportivo invece, Palazzo Marino premierà Iliass Aouani, l’ingegnere maratoneta che ha regalato all’Italia la medaglia di bronzo ai mondiali di atletica. A ricevere l’ambrogino anche la «signora della musica» Mimma Guastoni, presidente dell’associazione Teatri per Milano, e il poliziotto Christian Di Martino. Onorificenza anche per Iris Tarter, preside emerita dell’istituto Paolo Frisi, e Leonardo Visco Gilardi, presidente della sezione milanese dell’Associazione ex deportati nei campi nazisti. Tra le associazioni che riceveranno gli attestati ci sono la sezione milanese della Cgil, ResQ (People Saving People, la ong che salva i migranti in mare) e la scuola militare Teulié. Attestato anche per la presentatrice e cantante Jo Squillo.