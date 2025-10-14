Bernardini De Pace: "Se Ambrogino andrà a Flotilla restituirò il mio"

“Se l'Ambrogino d'Oro verrà assegnalo alla Flotilla restituirò il mio”. Ad annunciarlo, in una lettera rivolta al sindaco di Milano Giuseppe Sala, è stata l'avvocata Annamaria Bernardini De Pace, esprimendo "sconcerto" per la proposta del Partito Democratico e dei Verdi-Sinistra di candidare la Global Sumud Flotilla per il prossimo Ambrogino d'Oro, l'onorificenza destinata da Milano ai cittadini che, con impegno civico, hanno dato lustro alla città. Un'iniziativa che l'avvocata ha definito "gravemente inopportuna e profondamente offensiva per il significato che l'onorificenza dovrebbe conservare: premiare chi, con impegno autentico, ha onorato la citta di Milano!".

La protesta di Bernardini De Pace

“La cosiddetta 'flottiglia' (promossa da enti ambiguamente Pro-Palestina e da circuiti di finanziamenti non trasparenti) non ha distribuito cibo, non ha soccorso civili: ha messo in scena una provocazione politica, con finalità simboliche e mediatiche, ai limiti della legalità internazionale”, ha scritto l'avvocata nella lettera. Poi ha aggiunto: “Tutto questo non ha nulla a che vedere con il senso civico, la solidarietà o la promozione dell'immagine di Milano nel mondo". Bernardini De Pace ha poi ribadito che "l'antisemitismo mi fa orrore” perché “tipico delle persone ignoranti”. E ha rimarcato: “Ogni gesto che abbia, anche indirettamente, un'ambiguità ideologica, finisce per normalizzare un clima intollerabile, nel quale il disprezzo per Israele diventa alibi per nuovi pregiudizi antiebraici". Se “l'indecorosa candidatura” della Global Sumud Flotilla “dovesse essere accolta, restituirò l'Ambrogino d'Oro che ho ricevuto con orgoglio anni fa", ha concluso.