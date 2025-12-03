Ramy Elgaml, pm confermano omicidio stradale per carabiniere e amico

Il 19enne è morto il 24 novembre 2024: lo scooter su cui viaggiava, guidato da Fares Bouzidi, è uscito di strada fra via Ripamonti e via Quaranta, a Milano, mentre era inseguito dai carabinieri. La Procura, per la seconda volta, ha chiuso le indagini in vista della richiesta di processo per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, che guidava lo scooter, e del carabiniere che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice. Nel nuovo atto di conclusione dell'inchiesta figurano anche altri sei militari

I pm di Milano confermano le accuse di omicidio stradale per l’amico di Ramy Elgaml e per uno dei carabinieri coinvolti nell’inseguimento. È quanto emerge dal nuovo avviso di conclusione delle indagini, notificato oggi, sulla morte del 19enne. Ramy Elgaml è deceduto il 24 novembre 2024: lo scooter su cui viaggiava, guidato da Fares Bouzidi, è uscito di strada fra via Ripamonti e via Quaranta, a Milano, mentre era inseguito dai carabinieri. La Procura del capoluogo lombardo, per la seconda volta, ha chiuso le indagini in vista della richiesta di processo per omicidio stradale a carico di Bouzidi, che guidava lo scooter, e del carabiniere che era alla guida dell'ultima macchina inseguitrice. Gli indagati sono in totale otto: sette militari e l'amico del 19enne.

La morte di Ramy Elgaml e gli indagati

Ramy Elgaml era in sella al TMax ed è morto dopo lo schianto avvenuto nella fase finale dell'inseguimento, durato 8 km. Oltre a Fares Bouzidi, che guidava lo scooter, e al carabiniere che guidava l’ultima macchina inseguitrice, nel nuovo atto complessivo di conclusione dell'inchiesta figurano anche altri sei militari: sono indagati con accuse, a vario titolo, di favoreggiamento e depistaggio per la cancellazione di video e file di testimoni, di false informazioni ai pm e di falso ideologico sul verbale d'arresto per resistenza di Bouzidi. Quest'ultima imputazione riguarda, tra gli altri, anche il carabiniere che guidava e che, inoltre, è ora accusato anche di lesioni nei confronti di Bouzidi per l'incidente.

Il nuovo avviso di chiusura delle indagini

Agli 8 indagati, tra cui sette militari, è stato notificato un nuovo avviso perché nel tempo sono aumentate le imputazioni e gli indagati, rispetto alle tre chiusure indagini distinte per sei indagati che erano state notificate nei mesi scorsi. Il nuovo avviso, in sostanza, è un atto complessivo con tutte le accuse e gli indagati. E prelude alla richiesta di processo. La Procura dopo la prima chiusura, poiché le valutazioni del proprio consulente erano in contrasto con quelle degli inquirenti sulla responsabilità del carabiniere per omicidio stradale, aveva anche provato a chiedere al gip una perizia in incidente probatorio per la ricostruzione della dinamica: istanza rigettata due volte. Già nella prima chiusura i pm avevano contestato al carabiniere che guidava l'omicidio stradale in concorso con Bouzidi. Ora il militare è accusato anche di lesioni sull'amico di Ramy, dopo la querela dei suoi avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, e risponde con altri tre del falso sul verbale d'arresto.