Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Addio ad Ornella Vanoni (FOTO). Migliaia di persone hanno presenziato ai funerali della cantante che si è spenta nella sua casa di Milano il 21 novembre scorso. In segno di cordoglio dell'intera comunità milanese, il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata in cui si sono svolte le esequie.

Aggiornamento su due fatti di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica.

Da una parte il delitto di Garlasco, con la nuova analisi biostatistica eseguita dalla genetista Denise Albani del gabinetto di polizia scientifica, nominata dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell’incidente probatorio sull’omicidio di Chiara Poggi, che conferma una “piena concordanza” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 sotto due unghie della vittima e la linea paterna dell’indagato Andrea Sempio.

Dall'altra, la condanna definitiva all’ergastolo da parte della Cassazione per Marco Bianchi, responsabile dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Per il fratello, invece, disposta la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. ll ventunenne era stato ammazzato durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020.

Notizie dall’estero. Negli Stati Uniti si è verificata una sparatoria nei pressi della Casa Bianca, in cui sono stati coinvolti alcuni soldati della Guardia Nazionali. "Questo atroce assalto è stato un atto di malvagità, di odio e di terrore. È stato un crimine contro la nostra intera nazione, contro l'umanità intera", il commento del presidente Donald Tump. Arrestato un sospettato: un ventinovenne afghano che sarebbe arrivato negli Usa nel 2021 con i permessi speciali forniti dall'amministrazione di Joe Biden dopo il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan.

Si aggrava il bilancio delle vittime dell'incendio che negli scorsi giorni ha interessato alcuni grattacieli nel distretto di Tai Po . "A causa del calore estremo all'interno di questi edifici, al momento non siamo in grado di raggiungere le persone intrappolate all'interno", ha affermato il vicedirettore dei vigili del fuoco coinvolto nelle operazioni di salvataggio.

Una curiosità: quasi 7 italiani su 10 (68%) commettono importanti errori grammaticali nella lingua scritta e parlata. Il dato emerge da un’indagine condotta da Libreriamo, il media digitale dedicato ai consumatori di cultura, su circa 1600 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24