Spari a Washington, Trump: "Sospettato entrato in Usa con Biden"

Trump parla di "atto di malvagità e terrore" e annuncia la stretta sugli immigrati. "Ora riesamineremo ogni singolo straniero che è entrato nella nostra nazione dall'Afghanistan sotto la presidenza Biden". Il tycoon ha anche confermato la richiesta di schierare altri 500 militari a Washington

"Questo atroce assalto è stato un atto di malvagità, di odio e di terrore. È stato un crimine contro la nostra intera nazione, contro l'umanità intera". Con queste parole il presidente degli Stati Uniti si è rivolto alla nazione, dopo l’agguato che ha coinvolto due soldati della Guardia Nazionale a un isolato dalla Casa Bianca , per il quale è stato arrestato un sospettato: un 29enne afghano che sarebbe arrivato negli Usa nel 2021 con i permessi speciali forniti dall'amministrazione di Joe Biden dopo il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan. “In base alle informazioni raccolte, il Dipartimento della sicurezza nazionale è convinto che il sospetto in custodia sia uno straniero che è entrato nel nostro Paese dall'Afghanistan, un inferno sulla Terra”, ha aggiunto Trump, annunciando una stretta sugli immigrati. "Ora riesamineremo ogni singolo straniero che è entrato nella nostra nazione dall'Afghanistan sotto la presidenza Biden". Il tycoon ha anche confermato la richiesta di schierare altri 500 militari a Washington. Secondo quanto riporta Fox News, il cittadino afghano sospettato di essere l'attentatore delle Guardie Nazionali a Washington aveva lavorato in passato con le forze armate americane in Afghanistan prima di essere esfiltrato negli Stati Uniti. L’uomo, 29 anni, collaborò in passato con l'esercito e con la Cia e sarebbe arrivato nel Paese nel 2021, un mese dopo il ritiro caotico delle truppe americane dall’Afghanistan.

Trump: “Aggressore entrato dall'Afghanistan con programma Biden”

Nel suo intervento, il presidente ha attribuito responsabilità dirette alle scelte del suo predecessore. L’aggressore “è arrivato sotto l'amministrazione Biden nel 2021, su quei famigerati voli di cui tutti parlavano. Nessuno sapeva chi stesse arrivando. Nessuno sapeva niente. Il suo status è stato rinnovato in base a una legge firmata da Biden, un presidente disastroso, il peggiore nella storia del nostro Paese”. "Ora riesamineremo ogni singolo straniero che è entrato nella nostra nazione dall'Afghanistan sotto la presidenza Biden - ha aggiunto il tycoon -, e prenderemo tutte le misure necessarie per garantire l'espulsione di qualsiasi straniero di qualsiasi Paese che non appartenga a questa nazione o che non porti benefici a questa nazione. Se non sanno amare il nostro Paese, allora non li vogliamo. L'America non si piegherà mai né cederà mai al terrore”. “Allo stesso tempo, non ci lasceremo distogliere dalla missione che questi militari hanno portato avanti con nobiltà.



Washington si prepara a un rafforzamento della sicurezza

Oltre alla stretta sull’immigrazione, Trump ha confermato di aver chiesto lo schieramento di altri 500 militari nella capitale, a supporto dell’attuale dispositivo di sicurezza. “Posso annunciare che ho dato disposizioni al Dipartimento di Guerra a mobilitare ulteriori 500 soldati per aiutare a proteggere la nostra capitale. Renderemo l'America totalmente sicura di nuovo, e consegneremo l'autore di questo barbaro attacco a una giustizia rapida e certa, se i proiettili che vanno nella direzione opposta non l'hanno già fatto”, ha dichiarato Trump.



Sospensione domande immigrazione dei cittadini afghani

Dopo le parole di Trump, la sospensione immediata di tutte le domande di immigrazione presentate da cittadini afghani è stata comunicata anche tramite l'account ufficiale dei Servizi per la Cittadinanza e l'Immigrazione degli Stati Uniti, che ha sottolineato che avrà "effetto immediato". Secondo quanto precisato, la sospensione rimarrà in vigore e tutte le procedure di asilo saranno congelate "in attesa di un'ulteriore revisione dei protocolli di sicurezza e dei controlli dei precedenti".