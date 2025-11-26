Italiano, gli errori di grammatica più comuni? Ecco quali sono

Restando alla lingua scritta, un caso “spinoso” è quello che fa riferimento ai dubbi se la formula giusta sia “un po, un po’ o un pò” (37% dei casi). La parola “pò” con l’accento risulta sempre più diffusa. Ma la grafia corretta è “un po’ ” con l’apostrofo, perché la forma è il risultato di un troncamento. Circa un terzo degli italiani, ancora, hanno il dubbio su quale congiunzione sia preferibile utilizzare tra “e o ed” e “a o ad” (35% dei casi). La semplice aggiunta della ‘d’ eufonica, confermano gli esperti, deve essere scelta solo nel caso in cui la parola che segue cominci con una vocale. Quindi: “Vado ad Amburgo” o “Era felice ed entusiasta” sono frasi corrette. Infine, andare “daccordo” (31%) è molto complicato se non si scrive “d’accordo”. E ancora, c’è chi scrive “avvolte si arrabbia” (25%) e “avvolte lascia perdere” dimenticandosi che “a volte” va scritto staccato, a meno che non si intenda sottolineare concetti quali “sto avvolto dalla coperte”. “Pultroppo” (22%) è un altro errore piuttosto comune, al pari di “propio bene” (19%) al posto di “proprio bene”.