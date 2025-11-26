Questo quanto hanno deciso i giudici della quinta sezione penale della Cassazione nel procedimento legato all'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di un feroce pestaggio la notte tra il 5 e 6 settembre del 2020 nel centro di Colleferro, in provincia di Roma
La Cassazione, nell'ambito dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. La decisione è arrivata dopo la camera di consiglio al termine dell’udienza del processo sull’omicidio del ventunenne ammazzato durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020.
"Ridiscutere le attenuanti generiche concesse a Gabriele Bianchi"
I giudici della Quinta sezione penale, accogliendo quanto chiesto questa mattina nella requisitoria dal sostituto procuratore generale Luigi Birritteri, hanno disposto un nuovo processo di Appello per ridiscutere le attenuanti generiche concesse a Gabriele Bianchi, condannato a 28 anni nell’Appello bis, confermando come detto l’ergastolo per il fratello Marco. In primo grado i fratelli Bianchi erano stati condannati all’ergastolo mentre nel primo processo d’appello i giudici avevano concesso le attenuanti generiche facendo scendere la pena a 24 anni per entrambi. La Cassazione aveva già riconosciuto la responsabilità penale per tutti gli imputati per omicidio volontario e reso definitive le condanne per gli altri due imputati, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli.
Approfondimento
40 secondi, il film sull’ultimo giorno di Willy Monteiro
Ansa/Ipa
Willy Monteiro Duarte, le tappe del caso dall’omicidio ai processi
Il 6 settembre 2020 il 21enne fu ucciso a calci e pugni a Colleferro mentre difendeva un amico durante una lite. Furono arrestati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. In primo grado i primi due sono stati condannati all’ergastolo, Pincarelli a 21 anni, Belleggia a 23. In secondo grado la pena per i Bianchi è scesa ma la Cassazione ha deciso per un nuovo appello, limitatamente alle attenuati generiche, concluso con l'ergastolo per Marco Bianchi e 28 anni al fratello