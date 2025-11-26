Cronaca

Il 6 settembre 2020 il 21enne fu ucciso a calci e pugni a Colleferro mentre difendeva un amico durante una lite. Furono arrestati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. In primo grado i primi due sono stati condannati all’ergastolo, Pincarelli a 21 anni, Belleggia a 23. In secondo grado la pena per i Bianchi è scesa ma la Cassazione ha deciso per un nuovo appello, limitatamente alle attenuati generiche, concluso con l'ergastolo per Marco Bianchi e 28 anni al fratello