Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Tensioni tra governo e Quirinale in questi giorni, a causa di un'indiscrezione secondo cui il consigliere di Mattarella, Francesco Saverio Garofani, avrebbe parlato di un presunto “piano del Quirinale contro Meloni”. La premier ha quindi incontrato il Capo dello Stato in una riunione al Quirinale durata circa venti minuti, esprimendo poi il suo “rammarico per le parole istituzionalmente e politicamente inopportune pronunciate in un contesto pubblico” da Bignami.

Al voto in tre regioni. Domenica 23, dalle 7 alle 23, e lunedì 24 novembre, dalle 7 alle 15, si vota per il nuovo governatore e per il rinnovo dei consigli regionali

Tra i fatti di cronaca della settimana la brutale aggressione da parte di cinque giovani ad uno studente di 22 anni, aggredito lo scorso 12 ottobre.

Piano per la pace tra Russia e Ucraina. Oltre venti punti chiave al centro del piano di pace di Donald Trump per porre fine al conflitto scoppiato con l’invasione su larga scala del 24 febbraio 2022, con Kiev che cederebbe terreno a Mosca in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti contro future aggressioni. A rivelarlo è stato Axios, citando una fonte dell'amministrazione americana informata sul piano. Zaporizhzhia le attuali linee di controllo rimarrebbero per lo più congelate, con la Russia che restituirebbe alcuni territori dopo una negoziazione.

Curiosità. Secondo il rapporto "World Urbanization Prospects 2025: Summary of Results", pubblicato di recente dal Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, le città attualmente ospitano il 45% della popolazione globale, pari ad 8,2 miliardi di persone.

Presentata la Guida Michelin Italia 2026. In questa settantunesima edizione i ristoranti citati sono quasi 2mila, con oltre 125 new entry distribuiti in tutto il Paese.

