Città più popolose del mondo, Giacarta è in testa: la classifica

Secondo Li Junhua, Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali, “mentre i governi si riuniscono alla COP30 per promuovere gli impegni globali sul clima, le Nazioni Unite sottolineano il ruolo fondamentale dell'urbanizzazione nel promuovere lo sviluppo sostenibile e la resilienza climatica in tutti i tipi di insediamenti". L'urbanizzazione, ha aggiunto, rappresenta “una forza determinante del nostro tempo e, se gestita in modo inclusivo e strategico, può aprire la strada a percorsi di trasformazione per l'azione per il clima, la crescita economica e l'equità sociale”. Inoltre, con lo scopo di “raggiungere uno sviluppo territoriale equilibrato, i Paesi devono adottare politiche nazionali integrate che allineino edilizia abitativa, uso del suolo, mobilità e servizi pubblici nelle aree urbane e rurali", ha specificato ancora Junhua.

