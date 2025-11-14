In Italia il 41,8% adolescenti in difficoltà ha chiesto aiuto all'IA

Introduzione

In Italia il 41,8% degli adolescenti si è rivolto aIl'intelligenza atificiale per chiedere aiuto quando era “triste, solo o ansioso”. E quasi un giovane su dieci si è isolato volontariamente per problemi psicologici. A rivelarlo è l'Atlante dell'Infanzia (a rischio) dedicato all'adolescenza dal titolo “Senza Filtri”, realizzato da Save the Children a pochi giorni dalla Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza (che si celebra il 20 novembre).

Secondo i numeri della ong, oltre il 92% dei 15-19enni intervistati utilizza strumenti di IA, contro il 46,7% degli adulti. E più del 42% si è rivolto ai chatbot di intelligenza artificiale per chiedere consigli su scelte importanti da fare. Come sottolinea Save the Children, i giovani italiani “vivono in una dimensione onlife”, alla ricerca di “ascolto e spazi di condivisione, ma spesso a rischio di isolamento”. Ecco tutti i dati