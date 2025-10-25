Offerte Sky
Cronaca

Dentro il ghosting: perché fuggiamo senza dare spiegazioni?

Silvia Donnini

Silvia Donnini

©Getty

Il ghosting indica l'atto di interrompere ogni forma di comunicazione con una persona: si evita il contatto, si sparisce nel nulla. Proprio come un fantasma. Il fenomeno è sempre più tristemente diffuso e colpisce il 46% degli italiani. Ma quali sono le ragioni? Secondo la psicosessuologa Francesca Romana Tiberi e la psicoterapeuta Alli Spotts-De Lazzer, la strategia del rifiuto silenzioso è segno di una "incapacità di gestire un disagio". E per questo, serve "educare all'empatia e al senso di responsabilità"

