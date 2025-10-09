Giornate FAI d'Autunno 2025, 8 luoghi da vedere l'11 e il 12 ottobre. FOTO
Si possono visitare oltre 700 siti eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, ma alcuni sono delle vere chicche e ce ne sono in ogni regione d’Italia. Eccone 10 da non perdere quest’anno
- Tornano nel weekend dell’11 e 12 ottobre 2025 le Giornate FAI d’Autunno. In occasione del 50° anniversario del Fondo Ambiente Italiano, sono tantissime le aperture eccezionali di alcuni dei Beni, anche privati, che meritano di essere visitati
- Questo palazzo ospita il ministero degli Interni a Roma e fino al 1961 era il palazzo del Governo. Tra le stanze più belle da visitare c’è sicuramente la sala del Consiglio. Sarà straordinariamente visitabile su prenotazione solo domenica 12 ottobre
- La facciata la conoscono tutti, solo pochi fortunati potranno, però, esplorare ciò che accade dietro le quinte di uno dei luoghi più visitati d’Italia, ovvero la camera di manovra dell’acqua, normalmente non accessibile, osservando il sistema idraulico che ne regola il funzionamento
- Qui il celebre compositore visse per oltre 50 anni. La Villa, mantenuta nello stato originale, è stata recentemente acquisita dallo Stato. Al suo interno è stata trasportata anche la camera da letto di Milano dove il compositore morì nel 1901
- In questo antico agglomerato urbano è nascosto un gioiello: un piccolo borgo, ora disabitato, sorto su una rupe di gesso e conosciuto come Paese Vecchio o Pretalucente, che ha trovato oggi nuova vita, sia come luogo di memoria che come sede di eventi artistici e culturali
- Si tratta di una delle istituzioni culturali più antiche della città. Con una biblioteca di oltre 60.000 volumi; l’apertura proposta in occasione delle Giornate FAI d’Autunno è eccezionale perché di solito possono accedervi solo i soci. Inoltre, tra pochi mesi l’accesso all’edificio sarà completamente interdetto per consentire l’avvio di un importante intervento di restauro e riqualificazione
- Si tratta di un ex campo di prigionia e internamento, situato a Fonte d’Amore, alle falde del Monte Morrone. Oggi è un luogo della memoria, in fase di recupero e trasformazione in un museo e parco, e parte del “Cammino della Libertà"
- La Cattedrale di Cristo Re si trova nel cuore della città della Spezia e domina il paesaggio urbano con la sua architettura monumentale e del tutto inconsueta per un edificio religioso. Non è solo un luogo di culto, ma anche un’opera d’arte che riflette il rinnovamento culturale e sociale della Spezia nel secondo Novecento. La visita nelle Giornate FAI d’Autunno riguarderà anche la cripta
- Detta “la Scheggia di vetro”, Torre Gioia 22 è tra le più recenti aggiunte dello skyline contemporaneo di Milano. Progettata e disegnata dall’architetto Gregg Jones è un modello di architettura innovativa e sostenibile. L’apertura nelle Giornate FAI permetterà tra l’altro la salita al 23° piano, che offre una vista panoramica su Palazzo Lombardia, il Bosco Verticale e il parco Biblioteca degli Alberi, giardino botanico contemporaneo nel cuore della città