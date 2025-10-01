Treno del foliage autunno 2025: date, percorso e come prenotare

Ripartirà sabato 11 ottobre il convoglio che scorre lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli e unisce la città di Domodossola, in Piemonte, a Locarno (cittadina svizzera affacciata sul Lago Maggiore). La ferrovia passa lungo ponti sospesi nel vuoto, cascate e borghi medievali
Cinquantadue chilometri di binari che passano attraverso la Val d’Ossola, la Val Vigezzo e le Centovalli. Due ore a ritmo slow tra faggeti, abeti, castagni e larici in uno dei percorsi ferroviari più suggestivi delle Alpi che la Lonely Planet ha incoronato tra i dieci più belli del mondo. Ripartirà sabato 11 ottobre il Treno del Foliage, il convoglio che scorre lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli e unisce la città di Domodossola, in Piemonte, a Locarno (cittadina svizzera affacciata sul Lago Maggiore). La ferrovia passa lungo ponti sospesi nel vuoto, cascate, borghi medievali. Sarà possibile viaggiare tra fino al prossimo 16 novembre.
Il percorso ferroviario
La tratta italiana della Ferrovia Vigezzina-Centovalli sale fino alla valle dei pittori, la Valle Vigezzo, con il suo punto più alto nel borgo di Santa Maria Maggiore. A questa altitudine i treni proseguono fino al confine, toccando Re con il suo celebre Santuario della Madonna del Sangue. Superato il valico, i binari iniziano a scendere lentamente attraverso le Centovalli fino a raggiungere Locarno e la sponda elvetica del Lago Maggiore. Lungo il percorso, si può visitare anche il comune di Malesco (il più popoloso tra quelli della Val Vigezzo) e, sul versante svizzero, quello di Intragna (nota per il campanile più alto del Ticino e il suo Museo regionale).
Dove acquistare i biglietti
Il biglietto del Treno del foliage - valido un giorno (o due giorni, solo se si pernotta in uno dei due capolinea) - prevede un viaggio di andata e ritorno, con partenza a scelta da Domodossola o da Locarno e con la possibilità di effettuare una sola sosta intermedia nel viaggio di andata o, in alternativa, nel viaggio di ritorno. I biglietti sono in vendita online sul sito vigezzinacentovalli.com. Il prezzo varia in base al giorno della settimana scelto, se feriale o festivo, e se si opta per la prima o la seconda classe. L’acquisto è però possibile anche nella biglietteria di Domodossola, nella stazione di Santa Maria Maggiore e nella biglietteria FART in piazza Stazione a Locarno o presso distributori automatici di biglietti posizionati nelle stazioni. In caso di chiusura delle stazioni, è possibile acquistare i biglietti a bordo treno.