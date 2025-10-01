Treno del foliage autunno 2025: date, percorso e come prenotare

Ripartirà sabato 11 ottobre il convoglio che scorre lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli e unisce la città di Domodossola, in Piemonte, a Locarno (cittadina svizzera affacciata sul Lago Maggiore). La ferrovia passa lungo ponti sospesi nel vuoto, cascate e borghi medievali ascolta articolo

Cinquantadue chilometri di binari che passano attraverso la Val d’Ossola, la Val Vigezzo e le Centovalli. Due ore a ritmo slow tra faggeti, abeti, castagni e larici in uno dei percorsi ferroviari più suggestivi delle Alpi che la Lonely Planet ha incoronato tra i dieci più belli del mondo. Ripartirà sabato 11 ottobre il Treno del Foliage, il convoglio che scorre lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli e unisce la città di Domodossola, in Piemonte, a Locarno (cittadina svizzera affacciata sul Lago Maggiore). La ferrovia passa lungo ponti sospesi nel vuoto, cascate, borghi medievali. Sarà possibile viaggiare tra fino al prossimo 16 novembre.

Il percorso ferroviario La tratta italiana della Ferrovia Vigezzina-Centovalli sale fino alla valle dei pittori, la Valle Vigezzo, con il suo punto più alto nel borgo di Santa Maria Maggiore. A questa altitudine i treni proseguono fino al confine, toccando Re con il suo celebre Santuario della Madonna del Sangue. Superato il valico, i binari iniziano a scendere lentamente attraverso le Centovalli fino a raggiungere Locarno e la sponda elvetica del Lago Maggiore. Lungo il percorso, si può visitare anche il comune di Malesco (il più popoloso tra quelli della Val Vigezzo) e, sul versante svizzero, quello di Intragna (nota per il campanile più alto del Ticino e il suo Museo regionale). Vedi anche Le sagre e fiere d'autunno da non perdere in Italia a ottobre