Le sagre e fiere d'autunno da non perdere in Italia a ottobre

Un variegato itinerario tra piazze, strade e cortili: le feste popolari trasformano l’Italia in un palcoscenico di tradizioni e sapori. Ecco quali sono le sagre autunnali da non perdere quest'anno

Con l’arrivo dell’autunno l’Italia si trasforma in un mosaico di colori, profumi e sapori: i boschi si tingono di rosso e arancio, i vigneti si preparano alla vendemmia e i piccoli borghi si animano con le sagre. Queste feste popolari non sono solo occasioni conviviali, ma rappresentano momenti di forte identità locale: nascono attorno a un prodotto del territorio – la castagna, il fungo, la zucca, il vino novello o il tartufo – e diventano occasione per valorizzare tradizioni secolari, artigianato, musica e folklore. Ogni regione custodisce eccellenze che l’autunno porta in tavola: dalle castagne delle montagne piemontesi e toscane al tartufo bianco delle Langhe, dal cardoncello delle Murge allo zafferano umbro, senza dimenticare oli, vini, formaggi e dolci tipici.



Il tartufo d’Alba

Fiera del Tartufo Bianco d'Alba è ormai uno degli eventi più attesi dell’autunno, un vero e proprio festival del tartufo che si svolge lungo tutto il mese di ottobre e novembre. Ma il cuore di questa fiera è il mercato internazionale del tartufo. Un’area espositiva, in pieno centro storico, con tutti i migliori produttori, chiamati anche Trifulau. Potrete acquistare il vostro piccolo tesoro con la supervisione della Commissione di Qualità. Non solo Alba è coinvolta. Tutte le Langhe Roero e Monferrato si vestono a festa. Le cantine propongono degustazioni dei vini locali. I ristoranti servono menù ad hoc, alcuni permettono agli ospiti di portare il proprio tartufo, magari comprato proprio al mercato internazionale, e preparano piatti che si sposano con il sapore intenso e aromatico del tartufo bianco.