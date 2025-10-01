Le sagre e fiere d'autunno da non perdere in Italia a ottobre

Un variegato itinerario tra piazze, strade e cortili: le feste popolari trasformano l’Italia in un palcoscenico di tradizioni e sapori. Ecco quali sono le sagre autunnali da non perdere quest'anno
Con l’arrivo dell’autunno l’Italia si trasforma in un mosaico di colori, profumi e sapori: i boschi si tingono di rosso e arancio, i vigneti si preparano alla vendemmia e i piccoli borghi si animano con le sagre. Queste feste popolari non sono solo occasioni conviviali, ma rappresentano momenti di forte identità locale: nascono attorno a un prodotto del territorio – la castagna, il fungo, la zucca, il vino novello o il tartufo – e diventano occasione per valorizzare tradizioni secolari, artigianato, musica e folklore. Ogni regione custodisce eccellenze che l’autunno porta in tavola: dalle castagne delle montagne piemontesi e toscane al tartufo bianco delle Langhe, dal cardoncello delle Murge allo zafferano umbro, senza dimenticare oli, vini, formaggi e dolci tipici.
Il tartufo d’Alba
Fiera del Tartufo Bianco d'Alba è ormai uno degli eventi più attesi dell’autunno, un vero e proprio festival del tartufo che si svolge lungo tutto il mese di ottobre e novembre. Ma il cuore di questa fiera è il mercato internazionale del tartufo. Un’area espositiva, in pieno centro storico, con tutti i migliori produttori, chiamati anche Trifulau. Potrete acquistare il vostro piccolo tesoro con la supervisione della Commissione di Qualità. Non solo Alba è coinvolta. Tutte le Langhe Roero e Monferrato si vestono a festa. Le cantine propongono degustazioni dei vini locali. I ristoranti servono menù ad hoc, alcuni permettono agli ospiti di portare il proprio tartufo, magari comprato proprio al mercato internazionale, e preparano piatti che si sposano con il sapore intenso e aromatico del tartufo bianco.
Sagra dei Funghi a Cusano Mutri (BN) dal 27 settembre al 12 ottobre
Un intero borgo sannita si trasforma in un grande ristorante diffuso dedicato ai funghi porcini. Stand gastronomici, mercatini, musica e spettacoli animano le stradine medievali. È una delle sagre autunnali più longeve della Campania, con migliaia di visitatori. Perfetta per abbinare natura, escursioni e sapori tipici.
Fiera nazionale del marrone, Cuneo dal 17 al 19 ottobre
Il centro di Cuneo diventa un grande salone a cielo aperto dedicato al marrone locale. Oltre agli stand gastronomici, sono previsti spettacoli, mostre, laboratori didattici e attività per famiglie. La fiera è anche una vetrina per altri prodotti tipici delle valli cuneesi. Attira ogni anno decine di migliaia di visitatori e valorizza un frutto simbolo dell’autunno piemontese.
Festa dell’uva a Merano (BZ) il 18 e il 19 ottobre
Si tratta di una storica festa di fine vendemmia, nata nel 1886 e diventata uno dei simboli dell’Alto Adige. Il momento più atteso è il grande corteo con carri allegorici, bande e costumi tradizionali. Le piazze offrono stand di vino novello, succhi e prodotti locali. Un evento che unisce folclore, gastronomia e turismo.
Sagra della polenta taragna a Cologno al Serio (BG)
dal 25 ottobre al 3 novembre
In una grande tensostruttura si servono polenta taragna e piatti della tradizione bergamasca. L’atmosfera è conviviale, con serate a tema e intrattenimento musicale. Oltre al classico abbinamento con formaggi e burro, si trovano varianti creative. È una delle sagre più amate della Lombardia.
Oktoberfest a Rende (CS) dal 17 ottobre al 2 novembre
Il più grande evento in stile bavarese del Sud Italia, con birre alla spina e piatti tipici. I grandi tendoni ospitano tavolate conviviali, concerti e spettacoli. Oltre alla birra tedesca, spazio anche alle produzioni artigianali calabresi. Atmosfera festosa che richiama migliaia di giovani e famiglie.
La sagra del Pistacchio di Bronte
Ogni anno, nel cuore della splendida Sicilia, la piccola città di Bronte (a 50 km da Catania) si trasforma in un paradiso per chi ama i pistacchi. La sagra del Pistacchio di Bronte è un evento straordinario che celebra uno dei prodotti DOP più famosi al mondo! Le date ufficiali confermate per il 2025 sono i 2 fine settimana del 10-12 ottobre e del 17-19 ottobre. Dalla mattina alla sera, non solo potrai gustare il pistacchio in tutte le sue forme, ma anche assistere a cortei medievali, sfilate di carretti siciliani, esibizioni danzanti e tanto altro.
La sagra del totano a Capraia
Sulle isole della Toscana le ricchezze del mare si celebrano anche nei mesi invernali e autunnali. Uno degli eventi più attesi dell’arcipelago è infatti la sagra del totano, che si festeggia a Capraia da oltre 20 anni. Il “re dell’isola” verrà omaggiato dal 24 al 26 ottobre e dal 31 ottobre al 2 novembre in tantissimi modi: ci saranno gare di pesca (da terra e dal mare), lotterie, musica, e si potranno assaggiare i piatti più disparati, dal classico totano fritto fino alla lasagna di totani.
