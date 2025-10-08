Scuola, attesa per i bandi del concorso Pnrr3: date e prove

Intanto nei giorni scorsi il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, intervenendo alla Leopolda, ha annunciato: "Per 10 anni abbiamo vissuto il blocco dei contratti dei docenti. La prima cosa che ho fatto quando sono arrivato al governo è stata chiudere il contratto scaduto, destinando 300 milioni che prima erano destinati a microprogetti alla contrattazione, dobbiamo aumentare le risorse per la scuola con questa Legge di bilancio, stiamo discutendo".

