Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 settembre: rassegna stampa

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Le aperture dei giornali di oggi si dividono tra l’appello del presidente Sergio Mattarella alla Flotilla e il discorso di Benjamin Netanyahu all’Onu. Spazio anche per le novità sul delitto di Garlasco e le indagini sull’ex procuratore di Pavia. Sui quotidiani sportivi dominano calcio, volley, tennis e ciclismo
- Il titolo d’apertura: “Bibi all’Onum show e fischi”. Sotto: “L’appello di Mattarella alla Flotilla: mediate. La portavoce in Italia per trattare”. Nella foto centrale, l’intervista a Giovanni Allevi: “Le sofferenze in ospedale poi un budino è la gioia”. A lato: “Garlasco, indagato l’ex procuratore. ‘Pagato dai Sempio’”
- Il titolo d’apertura: “Flotilla, l’appello di Mattarella”. Nella foto centrale: “Netanyahu show nell’aula vuota all’Onu: ‘Non c’è genocidio’”. In basso: “Garlasco, indagato l’ex procuratore”
- In alto: “Netanyahu all’Onu, l’aula si svuota tra i fischi”, è il titolo in alto. Al centro: “No a Mattarella, Flotilla si spacca”. Nella foto: “Carola, che sussurrava ai cavalli”
- “Flotilla, appello di Mattarella”, è il titolo d’apertura. Nella foto grande, il virgolettato: “Chiara Poggi, corrotto un pm”. Di lato: “I dazi Usa e le riforme che la Ue aspetta”
- “La Schlein scarica Mattarella”, è il titolo d’apertura sull’appello del presidente della Repubblica agli attivisti della Flotilla. Nella foto grande: “Montanari dà la laurea all’intellettuale che ringrazia Hamas”. Nell’altra foto: “Il dolore di Hamilton per il suo cane”. Spazio anche a Garlasco: “Indagato l’ex pm. ‘Scagionò Sempio per denaro’”
- “Dazi, Trump riapre la partita”, è il titolo d’apertura. Sotto: “Svolta della Ue: asset russi utilizzabili per prestiti a Kiev”. Nella foto grande: “Lufthansa verso il taglio di 3.000 posti”
- Il titolo d’apertura: “Si affondano da soli. La sinistra rifiuta il salvagente del Colle”. In basso: “Ora indagano l’ex procuratore. Così Garlasco ci manda in tilt”
- Il titolo d’apertura: “Il Colle: la Flotilla si fermi. Trattativa con gli attivisti”. Nella foto centrale: “Garlasco, indagato l’ex pm di Pavia. ‘Corrotto per scagionare Sempio’”. Di lato: “Netanyahu-show, fischiato all’Onu: ‘A Gaza dobbiamo finire il lavoro’”