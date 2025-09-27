Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 settembre: rassegna stampa

Esplora tutte le offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24

17 foto

Le aperture dei giornali di oggi si dividono tra l’appello del presidente Sergio Mattarella alla Flotilla e il discorso di Benjamin Netanyahu all’Onu. Spazio anche per le novità sul delitto di Garlasco e le indagini sull’ex procuratore di Pavia. Sui quotidiani sportivi dominano calcio, volley, tennis e ciclismo

