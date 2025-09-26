Garlasco, indagato per corruzione ex procuratore Pavia. Perquisizioni

Sarebbe di corruzione in atti giudiziari l'ipotesi di reato a carico di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archivio' l'indagine su Andrea Sempio. Da questa mattina Carabinieri e uomini della Guardia di Finanza stanno perquisendo le abitazioni dell'ex procuratore oltre che quelle del circuito familiare di Sempio

L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 ha archiviato l’indagine su Andrea Sempio, è indagato per corruzione in atti giudiziari: secondo le accuse, sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio, ora unico indagato nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Da stamattina, i carabinieri e i finanzieri stanno eseguendo delle perquisizioni nelle abitazioni di Venditti e di due appartenenti alle forze dell'ordine, oltre che nelle case di alcuni familiari di Sempio.

Le perquisizioni

Dall'alba, quindi, sono in corso le perquisizioni decise dalla Procura della Repubblica di Brescia - competente a indagare su eventuali reati commessi da magistrati in servizio nel distretto della Corte d’appello di Milano - nell'ambito di un fascicolo che vede come unico indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. L'inchiesta per corruzione in atti giudiziari, in particolare, ha portato alle perquisizioni nelle case dell'ex procuratore a Pavia, Genova e a Campione d'Italia, e nelle case di due appartenenti alle forze dell'ordine, ora in congedo, che hanno lavorato nella sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Pavia. Da quanto si è appreso, perquisizioni a Pavia e Garlasco anche nelle abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio.

L’inchiesta

L’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, oggi presidente del Casinò di Campione, risulta indagato per corruzione in atti giudiziari. Il fascicolo della Procura di Brescia nasce da alcuni atti di indagini dei colleghi di Pavia, che stanno indagando su Andrea Sempio come possibile assassino (in concorso) di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il sospetto è che Venditti abbia archiviato in modo troppo rapido la precedente inchiesta sull’amico di Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa nella villetta di via Pascoli. Un sospetto che, secondo indiscrezioni, sarebbe nato da alcune vecchie intercettazioni e da un appunto a penna su un bloc notes con scritto “Venditti / gip archivia X 20-30 euro” con la data “febbraio 2016”. Un promemoria che avrebbe la grafia di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, ma con la data anticipata di un anno dato che l’archiviazione è arrivata nel 2017. Secondo indiscrezioni, quindi, gli investigatori sarebbero sulle tracce dei flussi di denaro che potrebbero essere stati versati dai familiari di Andrea Sempio per ottenere l’archiviazione dell’indagine nel 2017.