Garlasco, avanti incidente probatorio: si cercano impronte su rifiuti

Delitto di Garlasco, prosegue incidente probatorio: si cercano impronte sui rifiuti

Cronaca
©Ansa

Negli uffici della questura di Milano si esaminano eventuali impronte latenti, cioè non visibili, su alcuni reperti dell'immondizia sequestrata 18 anni fa nella villetta della famiglia Poggi. Tra questi un Estathè, una confezione di biscotti, un sacchettino con dentro cerali e un sacchetto della stessa pattumiera con i resti della colazione

Prosegue l’incidente probatorio nell’ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, quelle che vedono indagato Andrea Sempio, amico del fratello della giovane ragazza uccisa il 13 agosto del 2007. Oggi, 10 settembre, negli uffici della questura di Milano, tornano i consulenti dei pm pavesi, della difesa di Sempio e della famiglia Poggi, oltre che di Alberto Stasi (unico condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio). Le analisi riguardano la ricerca delle impronte latenti - cioè non visibili - su alcuni reperti dell'immondizia sequestrata 18 anni fa nella villetta dei Poggi. Gli esperti cercheranno in particolare di isolare tracce dattiloscopiche sull' etichetta arancione su un brichetto di Estathè, una confezione di biscotti, un sacchettino con dentro cerali e un sacchetto della stessa pattumiera con i resti della colazione. Tra cui anche la cannuccia usata per bere dallo stesso Estathè e sulla quale era già stato ritrovato il Dna di Stasi.

L'esame sui rifiuti di casa Poggi

Uno degli elementi su cui bisognerà lavorare è stabilire il momento preciso in cui sono stati consumati tutti i rifiuti all'esame degli esperti. Qualora ad esempio si scoprisse che l'Estathé sulla cui cannuccia sono state isolate tracce di Stasi fosse stato bevuto la mattina del giorno del delitto significherebbe che si trovava lì quando è avvenuto l'omicidio. In caso contrario si rinvigorirebbe la tesi della sua innocenza, da lui sempre professata.

Verso richiesta proroga dell'incidente probatorio

Intanto si fa sempre più concreta la possibilità di una richiesta di proroga dell'incidente probatorio. Il nodo principale è sempre lo stesso: si deve ancora chiare se il Dna individuato sulle unghie di Chiara Poggi sia o meno utilizzabile e sia attribuibile a Sempio. Mancano ancora i dati grezzi su cui, nel 2014, aveva lavorato il professor Francesco De Stefano, allora perito dei giudici d'Appello che condannarono Stasi. È questo a rendere necessario uno slittamento in avanti dei i tempi per procedere con l'esame: al momento sono stati trasmessi solo quelli del Ris di Parma e ciò renderebbe impossibile terminare entro la finestra massima di 90 giorni, decorsi dal 17 giugno scorso.

Delitto di Garlasco, l'ipotesi di un altro dna sul pollice di Chiara

©Ansa

Cronaca

Delitto di Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini

Il 13 agosto 2007 la ragazza 26enne veniva trovata morta nella villetta di famiglia nel Pavese dal suo fidanzato, 24 anni. Sarà lui a essere condannato per l'omicidio, con sentenza definitiva arrivata nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati viene iscritto Andrea Sempio già oggetto di indagini (archiviate) in passato: sembra che il dna trovato sotto le unghie della giovane sia compatibile con il suo

