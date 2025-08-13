Garlasco, 18 anni fa l'omicidio di Chiara Poggi: indagini e piste. Il cugino: basta gossip
Diciotto anni fa moriva Chiara Poggi, uccisa a 26 anni nella sua casa di Garlasco. Con un colpevole, Alberto Stasi, che ha già quasi finito di scontare la pena a 16 anni di reclusione, e un nuovo indagato, Andrea Sempio, oggi sembra di nuovo tutto in discussione. “Dovremmo ricordare Chiara come vittima e dire una preghiera, invece quello che vedo oggi fa molto male perché sembra si siano ribaltati i ruoli” dice con amarezza il cugino, Paolo Reale, mentre intorno alla vicenda proliferano gossip e speculazioni
