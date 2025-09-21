Morbo della lingua blu, centinaia di focolai e migliaia di ovini morti

Secondo un'elaborazione dei dati ufficiali condotta da Confagricoltura nell'agosto 2025, i focolai attivi da inizio anno hanno superato quota 760, di cui oltre 600 concentrati a giugno e luglio (rispettivamente 273 e 362). Numeri significativi se confrontati con quelli dello stesso periodo del 2024, quando i focolai erano stati meno di 100. Ad oggi, spiega ancora Confagricoltura, sono circa 160mila gli animali coinvolti, per la stragrande maggioranza ovini, con oltre 6mila capi ammalati e circa 3.600 decessi. Le regioni più colpite nel 2025 sono quelle del Centro Italia - in particolare Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - mentre lo scorso anno la maggior parte dei casi si era concentrata in Sardegna e nel Nord Italia.