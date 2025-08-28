Siti sessisti, online foto di donne senza consenso: anche politiche

Prima il gruppo Facebook Mia Moglie, ora oscurato, in cui numerosi uomini postavano e commentavano foto delle proprie consorti e di quelle altrui. Ora altre pagine, dello stesso tenore. La senatrice Raffaella Paita, Italia Viva: “Si tratta di un tema che ha risvolti europei e internazionali. Per questo propongo di discuterne in Parlamento". L'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti: "Battaglia di genere sia comune a donne e uomini". Il Codacons avvia un servizio di assistenza ascolta articolo

In questi giorni sono stati scoperti molti siti che diffondono immagini di donne (famose e non) senza il loro consenso, commentate in modo offensivo e sessista. Dalle influencer più celebri alle politiche italiane: la premier Giorgia Meloni in spiaggia, Elly Schlein, un deep fake della senatrice Mariastella Gelmini, Maria Elena Boschi, Alessandra Mussolini. Il gruppo Facebook “Mia moglie” (oltre 30mila iscritti), da cui è partito tutto, è stato oscurato. Nelle scorse ore l’attenzione si è invece posta sul sito Phica.eu.

Paita: “Il tema sia discusso in Parlamento” "La questione delle immagini di donne, rubate, condivise, a volte anche modificate e commentate sui social o su alcuni siti è grave e seria. Bisogna riflettere e trovare soluzioni insieme, si tratta di una nuova forma di violenza e dominio sulla donna”, ha commentato la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva. “Vanno messe insieme diverse competenze ministeriali, Pari opportunità, Interno, Innovazione tecnologica, per arrivare a forme legislative in grado di contrastare efficacemente il fenomeno. Si tratta di un tema che ha risvolti europei e internazionali. Per questo propongo di discuterne in Parlamento, in Commissione o in Aula, con la ministra Roccella e il ministro Piantedosi. Bene denunciare ma serve anche un dibattito parlamentare per capire come arginare il fenomeno dal punto di vista normativo e culturale". Leggi anche Dopo Mia Moglie sbuca sito Phica, 4 politiche Pd: nostre foto rubate

Il servizio del Codacons Il Codacons Donna annuncia l'attivazione di un servizio dedicato di consulenza legale e supporto psicologico rivolto a tutte le donne vittime di violazioni della propria dignità e della propria privacy. "Non basta chiudere un gruppo quando esplode lo scandalo - dichiara l'associazione -. Le vittime di abusi digitali devono sapere di non essere sole: il Codacons Donna mette a disposizione avvocati e psicologi per garantire tutela immediata, assistenza legale e sostegno umano a chiunque abbia subito la diffusione non consensuale di immagini o altre forme di violenza online". Leggi anche Pubblicano foto delle mogli su Facebook: pagina denunciata a Postale

Come chiedere aiuto L'associazione ricorda che la diffusione non autorizzata di immagini intime costituisce un reato, punito dall'art. 612-ter del Codice Penale, e invita tutte le vittime a rivolgersi senza esitazione per ricevere aiuto e avviare le azioni necessarie. Per segnalazioni o richieste di supporto è possibile contattare il Codacons Sicilia Donna all'indirizzo e-mail sportellocodacons@gmail.com o al numero WhatsApp 3715201706. "Il nostro impegno è accompagnare ogni donna in un percorso di tutela della propria dignità e dei propri diritti, perché nessuna debba sentirsi sola davanti alla violenza online", conclude l'associazione. Leggi anche “Mia moglie” e caso Pelicot, l'esperta: “Stesso desiderio predatorio”