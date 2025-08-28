Siti sessisti, online foto di donne senza consenso: anche politiche

Siti sessisti, online foto di donne senza consenso. Da Meloni a Schlein, anche politicheCronaca
Prima il gruppo Facebook Mia Moglie, ora oscurato, in cui numerosi uomini postavano e commentavano foto delle proprie consorti e di quelle altrui. Ora altre pagine, dello stesso tenore. La senatrice Raffaella Paita, Italia Viva: “Si tratta di un tema che ha risvolti europei e internazionali. Per questo propongo di discuterne in Parlamento". L'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti: "Battaglia di genere sia comune a donne e uomini". Il Codacons avvia un servizio di assistenza
In questi giorni sono stati scoperti molti siti che diffondono immagini di donne (famose e non) senza il loro consenso, commentate in modo offensivo e sessista. Dalle influencer più celebri alle politiche italiane: la premier Giorgia Meloni in spiaggia, Elly Schlein, un deep fake della senatrice Mariastella Gelmini, Maria Elena Boschi, Alessandra Mussolini. Il gruppo Facebook “Mia moglie” (oltre 30mila iscritti), da cui è partito tutto, è stato oscurato. Nelle scorse ore l’attenzione si è invece posta sul sito Phica.eu.
Paita: “Il tema sia discusso in Parlamento”
"La questione delle immagini di donne, rubate, condivise, a volte anche modificate e commentate sui social o su alcuni siti è grave e seria. Bisogna riflettere e trovare soluzioni insieme, si tratta di una nuova forma di violenza e dominio sulla donna”, ha commentato la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva. “Vanno messe insieme diverse competenze ministeriali, Pari opportunità, Interno, Innovazione tecnologica, per arrivare a forme legislative in grado di contrastare efficacemente il fenomeno. Si tratta di un tema che ha risvolti europei e internazionali. Per questo propongo di discuterne in Parlamento, in Commissione o in Aula, con la ministra Roccella e il ministro Piantedosi. Bene denunciare ma serve anche un dibattito parlamentare per capire come arginare il fenomeno dal punto di vista normativo e culturale".
Il servizio del Codacons
Il Codacons Donna annuncia l'attivazione di un servizio dedicato di consulenza legale e supporto psicologico rivolto a tutte le donne vittime di violazioni della propria dignità e della propria privacy. "Non basta chiudere un gruppo quando esplode lo scandalo - dichiara l'associazione -. Le vittime di abusi digitali devono sapere di non essere sole: il Codacons Donna mette a disposizione avvocati e psicologi per garantire tutela immediata, assistenza legale e sostegno umano a chiunque abbia subito la diffusione non consensuale di immagini o altre forme di violenza online".
Come chiedere aiuto
L'associazione ricorda che la diffusione non autorizzata di immagini intime costituisce un reato, punito dall'art. 612-ter del Codice Penale, e invita tutte le vittime a rivolgersi senza esitazione per ricevere aiuto e avviare le azioni necessarie. Per segnalazioni o richieste di supporto è possibile contattare il Codacons Sicilia Donna all'indirizzo e-mail sportellocodacons@gmail.com o al numero WhatsApp 3715201706. "Il nostro impegno è accompagnare ogni donna in un percorso di tutela della propria dignità e dei propri diritti, perché nessuna debba sentirsi sola davanti alla violenza online", conclude l'associazione.
Moretti: “La battaglia di genere sia comune a donne e uomini”
"Il dilagare di questi siti pornografici dove le donne vengono utilizzate come merce di scambio evidenzia una grave e pericolosa regressione sul terreno della cultura del rispetto della persona. Purtroppo assistiamo a fenomeni sempre più diffusi anche attraverso i social, ormai diventati luoghi dove tutto è consentito e dove le donne appaiono come semplici oggetti su cui riversare violenza e brutalità", spiega in un'intervista al Corriere della Sera l'eurodeputata del Partito democratico, Alessandra Moretti. "Quello che più mi sta a cuore - aggiunge l'esponente dem - è che tutte reagiscano e denuncino questi gruppi di piccoli uomini che continuano ad agire impuniti sul web nonostante le tante querele. Bisogna che la battaglia contro la violenza di genere sia comune alle donne e agli uomini perché il problema della violenza è degli uomini e noi ne siamo vittime. Vanno chiusi e vietati questi tipi di siti che istigano allo stupro e alla violenza. Invito tutte e tutti a denunciare, abbiamo avuto vari esempi di come le donne siano esposte e trattate come merce di scambio, dal gruppo 'Mia moglie' in poi, ma proprio perché può accadere a tutte noi e soprattutto alle più giovani, bisogna che chi ha una maggiore visibilità e maggiori responsabilità, come nel mio caso, si faccia promotore di battaglie in difesa dei diritti e, aggiungo, in difesa della sicurezza delle donne: violenza porta violenza".
