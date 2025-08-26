“Mia moglie” e caso Pelicot, l'esperta: “Stesso desiderio predatorio”

Il gruppo Facebook "Mia moglie", con i suoi oltre 30mila iscritti, ha scatenato l'indignazione internazionale per la condivisione non consensuale di foto di donne accompagnate da commenti sessualizzati e violenti. In Europa, il caso richiama alla memoria il processo francese di Gisèle Pelicot. La filosofa Manon Garcia spiega a Sky TG24 che questi casi di cronaca dimostrano come consenso e desiderio siano plasmati dal sistema patriarcale: "Va educata la nostra immaginazione"

