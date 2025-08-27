Dopo Mia Moglie sbuca sito Phica, 3 politiche Pd: nostre foto rubate

Il forum, attivo dal 2005, mostra immagini di donne inconsapevoli nelle situazioni più varie. Tra queste anche Alessandra Moretti, Alessia Morani e Valeria Campagna. Moretti: "Bisogna che la battaglia contro la violenza di genere sia comune alle donne e agli uomini perché il problema della violenza è dei maschi e noi ne siamo vittime" ascolta articolo

Dopo il caso del gruppo Facebook Mia Moglie continuano a sbucare siti Internet che utilizzano foto di donne, senza il loro consenso, dandole in pasto agli utenti e scatenando ondate di commenti volgari e offensivi. Nelle ultime ore l’attenzione si è rivolta al sito Phica.eu, la cui esistenza viene adesso denunciata anche da tre politiche di area dem: l’eurodeputata Alessandra Moretti, l'ex sottosegretaria al Mise e candidata alle elezioni regionali nelle Marche Alessia Morani, e la capogruppo del Pd al consiglio comunale di Latina Valeria Campagna. Tutte e tre sono tra le donne finite – a loro insaputa – online. Moretti e Morani hanno fatto sapere di aver fatto o di voler fare denuncia alle autorità. Il sito Phica.eu è attivo dal 2005 e vi si trovano foto di donne nelle situazioni più varie. Gli scatti più diffusi sono quelli al mare. Di recente anche alcune attrici e influencer hanno denunciato di aver trovato loro foto sul forum.

Moretti: "Bisogna che la battaglia contro la violenza di genere sia comune alle donne e agli uomini" Sui suoi social, Moretti spiega di aver scoperto che sul sito “da anni” circolavano “foto e spezzoni delle trasmissioni tv a cui ho partecipato”, modificate e “date in pasto a migliaia di utenti”, accompagnate da “un lungo elenco di commenti osceni che lede non solo la mia sfera emotiva ma anche l'incolumità di tante donne esposte a questa schifosa nuova modalità delle foto postate senza consenso". Parlando di "piccoli uomini che continuano ad agire impuniti nonostante le tante denunce", aggiunge: "Bisogna che la battaglia contro la violenza di genere sia comune alle donne e agli uomini perché il problema della violenza è dei maschi e noi ne siamo vittime. Vanno chiusi e vietati questo genere di siti che istigano allo stupro ed alla violenza". Vedi anche Social e consenso, Belisario: “Ecco cosa rischia il gruppo Mia moglie”

Morani: "Maschi che continuano ad agire in branco e impuniti nonostante le tante denunce" Anche Morani fa sapere di aver scoperto che Phica.net ha "rubato le mie foto" dai social network. Ancora una volta l'attenzione è anche sui commenti, "francamente inaccettabili e osceni" e lesivi della sua dignità. "Non sono purtroppo la sola - osserva Morani - e dobbiamo tutte denunciare questi gruppi di maschi che continuano ad agire in branco e impuniti nonostante le tante denunce. Sono molto scossa per l'accaduto ma credo che sia necessario reagire tutte insieme. Questi siti vanno chiusi e banditi. Adesso basta". Vedi anche “Mia moglie” e caso Pelicot, l'esperta: “Stesso desiderio predatorio”

Campagna: "Schifata, arrabbiata, delusa, ma non posso tacere" Valeria Campagna si affida a Facebook per raccontare la sua esperienza. E scrive: "Non è facile scrivere questo post. Ho scoperto che alcune mie foto sono state pubblicate su un forum online senza il mio consenso. Non solo immagini in costume, ma momenti della mia vita pubblica e privata. Sotto, commenti sessisti, volgari, violenti. Alcuni addirittura parlano di me dal vivo. Oggi sono schifata, arrabbiata, delusa. Ma non posso tacere. Perché questa storia non riguarda solo me. Riguarda tutte noi. Riguarda il nostro diritto di essere libere, rispettate, di vivere senza paura". Leggi anche Sui social senza consenso, la violenza di rendere le donne un oggetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Morani (@alessiamorani) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie