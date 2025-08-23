Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Social e consenso, Belisario: “Ecco cosa rischia il gruppo Mia moglie”

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi

©Getty

Il gruppo Facebook “Mia moglie” viene chiuso da Meta e si sposta su altre piattaforme, dopo le segnalazioni di massa da parte di persone indignate per lo scambio di commenti sessualizzanti sotto foto di donne apparentemente ignare. Con Ernesto Belisario, avvocato ed esperto di amministrazione digitale, abbiamo parlato di cosa rischiano i partecipanti al gruppo e come denunciare casi di violenza sessuale online

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ