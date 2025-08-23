Social e consenso, Belisario: “Ecco cosa rischia il gruppo Mia moglie”
Il gruppo Facebook “Mia moglie” viene chiuso da Meta e si sposta su altre piattaforme, dopo le segnalazioni di massa da parte di persone indignate per lo scambio di commenti sessualizzanti sotto foto di donne apparentemente ignare. Con Ernesto Belisario, avvocato ed esperto di amministrazione digitale, abbiamo parlato di cosa rischiano i partecipanti al gruppo e come denunciare casi di violenza sessuale online
