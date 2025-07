Maturità, in pochi giorni tre studenti si rifiutano di fare l’orale

L’episodio è avvenuto al liceo scientifico Galilei (in realtà qualche giorno prima del caso padovano). "I docenti - ha detto la studentessa - non hanno capito le mie difficoltà umane. Ho fatto un discorso ai professori, me l'ero preparato a lungo. Ho provato a descrivere nel dettaglio quello che secondo me a scuola non funziona. I docenti non guardano come sta lo studente davvero. Sono solo interessati al voto - osserva - e questo crea molta competitività. Con qualche docente siamo anche riusciti a confrontarci, con altri no. Alcuni hanno provato a cambiare, senza riuscirci". Ammette, comunque, che la commissione l'ha ascoltata "con interesse. Mi hanno detto - sottolinea - che essendo dentro al sistema sanno che ci sono delle cose che non vanno bene ma che cambiarle è difficile. Per la prima volta credo di aver sentito il loro aspetto umano più profondo. In Nord Europa a scuola si abbatte la competitività con nuovi sistemi di insegnamento”.