Maturità, Valditara: "Chi boicotta orale sarà bocciato"

Introduzione

L’esame di fine liceo torna a far discutere dopo i due casi, in Veneto, in cui due maturandi non hanno sostenuto l’orale per protesta. Il ministro dell’Istruzione parla di riforma e anticipa: "Comportamenti di questo tipo non saranno più possibili. Se un ragazzo non si presenta all'orale, o volontariamente decide di non rispondere alle domande dei docenti, non perché non è preparato, quello può capitare, ma perché vuole 'non collaborare' o vuole 'boicottare' l'esame, dovrà ripetere l'anno"