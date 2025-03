Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Papa Francesco resta ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, in condizioni stazionarie . Nei giorni scorsi il personale sanitario ha festeggiato insieme a lui, con torta e candeline, l' anniversario del pontificato . Argentino, è il primo Pontefice a venire dall’America, oltre a essere il primo gesuita a capo del Vaticano.

Grandi festeggiamenti anche per l’ Inter che ha vinto il match contro il Feyenoord, conquistando i quarti di finale di Champions League . La squadra di Simone Inzaghi, che partiva dal 2-0 conquistato una settimana fa nell’andata nei Paesi Bassi, si prepara ad affrontare la prossima sfida contro il Bayern Monaco.

Mentre Treccani chiede una riforma della Costituzione per eliminare un termine considerato offensivo dall’articolo 38, invitando a superare le espressioni lessicali discriminatorie e non rispettose, il Ministro della cultura Alessandro Giuli, ha proclamato la Capitale italiana della Cultura 2027. Intanto una nota università italiana ha ricevuto il riconoscimento come miglior istituto di studi classici al mondo. A dirlo è l’edizione 2025 del report QS World University Rankings by Subject, che conferma per il quinto anno consecutivo il primato assoluto.

In Groenlandia si sono concluse le elezioni legislative. In Italia si pensa al caro bollette di luce e gas. Secondo l’analisi dell’Osservatorio Switcho, risparmiare si può: il tempismo nella scelta del contratto può scongiurare il rischio di vedere aumenti extra in bolletta.

Prosegue Pechino Express 2025 ( LO SPECIALE ), questa volta ambientato nelle Filippine, condotto da Costantino della Gherardesca. Appuntamento con la produzione Sky Original e il suo cast stellare, da Ivana Mrazova e Giale De Donà a Juri Chechi e Antonio Rossi, ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW.

Infine, tanti auguri a Drew Barrymore! La star ha compiuto 50 anni e il Pantone Color Institute, autorità globale in fatto di colori e tendenze cromatiche, ha deciso di celebrarla assegnando all’icona di Hollywood un colore, scegliendo una sfumatura calda ed accogliente che cattura e riflette la sua personalità luminosa.

