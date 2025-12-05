Roma, questore vieta ronde di Forza Nuova previste sabato 6 dicembre

Adottato un provvedimento di divieto a svolgere una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a Tor Pignattara. "Solo dopo diverse ore la pubblicazione della locandina attraverso i social network - sottolinea la Questura - è stata seguita da una comunicazione per formalizzare l'iniziativa". Il movimento aveva lanciato per domani sera alle 18 l'appuntamento 'Difendi Roma'

È arrivato il no da parte del questore di Roma, Roberto Massucci, che ha adottato un provvedimento di divieto nei confronti di Forza Nuova a svolgere domani una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a Tor Pignattara. Alla base della decisione c'è il mancato rispetto dei tempi previsti per la formulazione - ha spiegato la Questura - che "si sono rivelati tardivi in quanto successiva a un precedente preavviso formulato da una realtà attestata su posizioni ideologiche contrapposte rispetto al Movimento Forza Nuova".

Di fatto la comunicazione per formalizzare l'iniziativa è arrivata solo diverse ore dopo la pubblicazione da parte di Forza Nuova della locandina sui social network in cui si lanciava per domani sera alle 18 l'appuntamento 'Difendi Roma' con ronde nel parco. "I termini proposti da Forza Nuova – ha sottolineato la Questura - anche in ragione della richiamata contrapposizione ideologica, si rivelano incompatibili rispetto alla coesistenza delle due manifestazioni" in quanto c'è un "rischio connesso alla sovrapposizione delle fasi di afflusso e deflusso tra i due gruppi di manifestanti, con fondati rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica". Infatti questa seconda iniziativa riguarda la Rete antifascista di Roma Est che ha convocato un contro presidio, "regolarmente comunicato alla questura", nello stesso giorno, sabato 6 dicembre alle 17, al parco Giordano Sangalli. Con il provvedimento notificato nelle ultime ore – ha concluso la Questura - viene comunque indicata la possibilità di esercitare il diritto a manifestare con diverse modalità.

I due gruppi di manifestanti

Con lo slogan "difendi Roma, arruolati", Forza Nuova aveva diffuso sui social una locandina in stile manifesto: un giovane vestito di nero che punta il dito verso l'osservatore e, sullo sfondo, la parola "arruolati" ripetuta in serie. L’invito è rivolto a simpatizzanti e residenti per svolgere "passeggiate per la sicurezza" nei quartieri della Capitale. Il movimento aveva annunciato che "si mobiliterà sabato 6 dicembre a Torpignattara per la sicurezza dei cittadini, a seguito di ripetute situazioni pericolose e degradanti nel quartiere". Una chiamata simile era già stata lanciata la settimana scorsa per Tor Tre Teste, sempre dal partito guidato da Roberto Fiore.

La risposta della Rete antifascista di Roma Est non si è fatta attendere: subito è stata organizzata una mobilitazione che vuole "mettere al centro i reali problemi della comunità, una comunità da sempre solidale e interculturale".